Skoda рассказала о новинках для России

В конце следующего года в России начнутся продажи нового кроссовера Skoda Karoq и обновленного Superb.

Skoda Karoq

Во второй половине 2019 года в России стартуют продажи двух новых автомобилей Skoda. Первый — это обновленный Superb, а второй — совершенно новая модель Karoq, сообщил «За рулем» руководитель PR-службы Skoda в России Тимур Алиев.

Skoda Superb в обновленном варианте покажут весной следующего года. Вероятно, что мировая премьера автомобиля состоится на автосалоне в Женеве. Купить новинку можно будет уже в июле 2019 года. Кроссовер Skoda Karoq поступит к российским дилерам в конце 2019-го. При этом производство последнего будет локализовано, но чехи до сих пор не определились с площадкой: машину могут начать собирать как в Калуге на заводе концерна Volkswagen AG, так и на производственной площадке «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Также в 2019 году Skoda покажет еще три новые модели — Octavia нового поколения, Skoda Kosmiq, являющийся новым субкомпактным кроссовером построенным на базе Volkswagen T-Cross, и новую Skoda Scala, которая заменит Rapid Spaceback. В Россию Octavia и Космик попадут уже в 2020 году.

Кросс-купе Skoda Kodiaq GT в Россию может не приехать, оставшись моделью для китайского рынка.

На базе Skoda Kodiaq чехи сделали спортивный кроссовер RS, который тоже может не доехать до России.

Фото: Skoda