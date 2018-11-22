Nissan уволил Карлоса Гона после его ареста

Сегодня японский автомобильный концерн освободил от должности председателя совета директоров Карлоса Гона в связи с его арестом по подозрению в финансовых махинациях.

В компании Nissan Motor Co. подтвердили сегодня, что ее совет директоров проголосовал за увольнение Карлоса Гона с поста председателя после того, как он был арестован по подозрению в фальсификации финансовых отчетов и других махинациях. Целью этого шага стало минимизировать влияние данного дела на альянс с французским Renault SA и другим японским автопроизводителем Mitsubishi Motor Corp.

Решение было принято единогласно после того, как правление рассмотрело подробный отчет о внутреннем расследовании предполагаемого неправомерного поведения, сообщила Nikkei. Кроме Гона уволен и исполнительный директор Грег Келли, который, как предполагается, помогал Гону скрывать доходы.

Следствие предполагает, что с 2010 по 2015 годы Карлос Гон скрыл почти половину суммы своих доходов — порядка 44 млн долларов. Также его подозревают в покупке дорогостоящей недвижимости за счет компании в Рио-де-Жанейро, Париже, Амстердаме и Бейруте. Для осуществления инвестиции за рубежом была создана венчурная компания в Нидерландах с капиталом 53,3 млн долларов, который полностью внесла корпорация Nissan. Инвестициями компания не занималась, а приобретала дорогостоящее жилье.

По японским законам сокрытие доходов грозит тюремным сроком до 10 лет.

Что касается Renault, то президент Франции Эмманюэль Макрон уже заявил, что государство, как один из основных акционеров компании Renault, заинтересовано в ее стабильности и обеспечит защиту сотрудникам. Французская сторона считает, что оценивать ход следствия пока рано, тем более что у французских налоговиков нет претензий к Гону, но они изучат материалы японских коллег.

В среду, 21 ноября, совет директоров французского концерна Renault назначил временно исполняющим обязанности президента вместо Гона операционного директора Тьерри Боллоре. Председателем совета директоров Renault после начала судебного разбирательства в отношении Карлоса Гона временно избран независимый директор компании Филипп Лафайет.

Следим за дальнейшим развитием событий.

Информация о возможных махинациях с налогами топ-менеджера концерна Renault-Nissan появилась 19 ноября. Расследование ведут японские правоохранительные органы.

Фото: Станислав Красильников/ИТАР-ТАСС