Трамп извинился перед американцами за низкие цены на бензин

Глава Соединенных Штатов заявил, что цены на бензин слишком низкие и это наносит вред всей нации.

Президент США Дональд Трамп

На страничке президента США Дональда Трампа в Twitter появилось сообщение, в котором он извиняется перед гражданами за слишком низкую стоимость бензина, что спровоцировало дорожные заторы по всей стране на День благодарения. В этом его обвинили американские СМИ.

« Главной новостью сегодня стало то, что из-за излишнего давления с моей стороны цены на бензин снизились настолько , что на дороги выехало больше автомобилистов, и я спровоцировал дорожные пробки по всей нашей великой стране. Извините все!» — раскаялся Трамп.

Сообщение Дональда Трампа в Twitter

Первое лицо Соединенных Штатов признал свою ошибку и взял на себя всю вину за многокилометровые пробки. Слишком много американцев смогли позволить себе заправиться бензином и поехать куда им вздумается из-за подешевевшей по воле Трампа и ОПЕК нефти. В результате подешевел и бензин, что и привело к трагедии. К такому безобразию многие люди оказались просто не готовы. Возможно, небывалые дорожные заторы были спровоцированы беженцами, закинувшими в спешке в автомобили самое ценное, детей, собачек и в панике покидающими города. Мы много раз видели это в фильмах, но не думали, что станет настолько плохо и подобные ужасные сценарии воплотятся в жизнь.

Представьте себе, всего за месяц цена одного галлона бензина обрушилась на четверть доллара (на 16,4 руб.) и составила всего 2,6 доллара (170,6 руб.). Напомним, что в одном галлоне 4,55 литра, а значит американцы вынуждены заправляться, платя 37,49 рубля за литр. При этом Трамп, несмотря на раскаяние, не намерен останавливаться и готов ввергнуть страну в пучину хаоса:

«Д авайте опустим цены еще ниже!» — заявляет президент США.

Россиян подобные проблемы не касаются, так как стоимость одного литра бензина АИ-95 в Москве сегодня составляет около 46,3 руб. за литр.

Глава Роснефти Игорь Сечин считает, что в высоких ценах на топливо в России виноваты независимые АЗС.

Тем временем глава Минпромторга Денис Мантуров опасается, что сдерживание роста цен на топливо в России приведет к ухудшению его качества.

Фото: Twiter, AP/TASS