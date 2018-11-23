По ОСАГО платят все меньше. Не верьте цифрам, говорят страховщики

Российский союз автостраховщиков опубликовал данные по выплатам за первые 10 месяцев этого года.

Средняя выплата по «автогражданке» за январь-октябрь 2018 года составила 66 257 рублей, что на 14% меньше, чем годом ранее. В октябре выплаты упали на 6%, до 69 858 рублей. Одновременно снизился и размер средней премии, то есть суммы, которую получает страховщик при заключении договора ОСАГО. За первые десять месяцев средняя премия составила 5705 руб., что на 1,8% меньше, чем годом ранее, а в октябре — 5721 руб. (-2,6% к октябрю 2017 года).

Снижение средней выплаты по ОСАГО в Российском союзе автостраховщиков (РСА) объясняют успешной борьбой с мошенниками в сфере автострахования, количество заявленных убытков снизилось на 13%, до 1,8 млн штук. За этот период стало меньше на 12% и количество урегулированных убытков (до 1,76 млн штук). Но глава РСА Игорь Юргенс говорит о том, что снижение выплат происходит на фоне их довольно продолжительного роста за предыдущие годы, потому не факт, что выплаты не вырастут в будущем.

Снижение средней премии Юргенс объясняет ростом числа водителей, пользующихся скидкой по коэффициенту бонус-малус. Кроме того, на рынке ОСАГО, по мнению главы РСА, началась конкурентная борьба. Сегодня страховщики могут менять тариф в пределах 10% от установленного ЦБ. В октябре этого года крупнейшая страховая компания на рынке «автогражданки» снизила в 21 регионе на 6–8% тарифы. Снижение коснулось только тех городов и областей, где дела у компании идут хорошо и количество страховых случаев минимально.

Несмотря на снижение средней премии за первые десять месяцев, страховщики собрали с автовладельцев 187,26 млрд руб., что практически соответствует показателям прошлого года. А вот сумма выплат по страховым случаям упала сразу на четверть, до 116 млрд 750 млн руб.

Игорь Юргенс и здесь призывает не верить цифрам. Из-за приоритета натурального возмещения перед денежным данные о возмещениях попадают в отчетность позже: деньги страховщик обязан выплатить практически сразу, а вот при направлении автомобиля в сервис период урегулирования растягивается, ведь только на ремонт автомобиля отводится 30 дней.

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В октябре Минфин внес в правительство свои предложения по индивидуализации тарифов ОСАГО.

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