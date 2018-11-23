Угонщик зарезал таксиста и попал в ДТП на его машине

В московском районе Печатники пассажир убил таксиста после поездки ударом ножа в сердце. Затем мужчина, видимо испугавшись наказания за содеянное, решил скрыться с места преступления на автомобиле убитого им человека. Из-за разыгравшихся нервов далеко уехать злоумышленник не смог. По словам свидетелей, убийца с ходу налетел на препятствие, выскочил из автомобиля и сбежал.
Все это произошло сегодня утром на улице Угрешской, во дворе хостела «Свои люди», охранник которого и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В полиции выслали на место преступления наряд, после чего к хостелу приехали оперативные работники.
«Оперативники выяснили, что водитель такси на автомобиле Kia Rio привез к хостелу неизвестного мужчину. По прибытии между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный ударил водителя ножом в сердце. От полученной раны 25-летний уроженец Чечни умер на месте», — приводит слова правоохранителей АГН «Москва».
По факту убийства в данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предполагаемый убийца объявлен в розыск.
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Фото: depositphotos.com
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