Угонщик зарезал таксиста и попал в ДТП на его машине

Пассажир зарезал таксиста после поездки и пытался скрыться на автомобиле убитого.

Убийца молодого таксиста до сих пор находится на свободе
Убийца молодого таксиста до сих пор находится на свободе

В московском районе Печатники пассажир убил таксиста после поездки ударом ножа в сердце. Затем мужчина, видимо испугавшись наказания за содеянное, решил скрыться с места преступления на автомобиле убитого им человека. Из-за разыгравшихся нервов далеко уехать злоумышленник не смог. По словам свидетелей, убийца с ходу налетел на препятствие, выскочил из автомобиля и сбежал.

Все это произошло сегодня утром на улице Угрешской, во дворе хостела «Свои люди», охранник которого и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В полиции выслали на место преступления наряд, после чего к хостелу приехали оперативные работники.

«Оперативники выяснили, что водитель такси на автомобиле Kia Rio привез к хостелу неизвестного мужчину. По прибытии между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный ударил водителя ножом в сердце. От полученной раны 25-летний уроженец Чечни умер на месте», — приводит слова правоохранителей АГН «Москва».

По факту убийства в данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предполагаемый убийца объявлен в розыск.

Фото: depositphotos.com

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