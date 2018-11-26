Новый Kia Soul: первые фото без маскировки

В Сети появились фотографии машины второго поколения, которую представят в конце этой недели на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Пока мировая общественность по официальным тизерам пыталась угадать облик Kia Soul второго поколения, товарная машина безо всякого камуфляжа разъезжает по мексиканским дорогам. Вероятнее всего, там корейцы делали рекламный ролик для будущей премьеры.

Как и ожидалось, при обновлении Kia Soul сохранит свои основные особенности: «кубический» дизайн, высокую крышу и короткие свесы. У «городского кроссовера», как Соул называют сами корейцы, кардинально изменится передняя часть. Здесь в глаза бросается «двухэтажная» оптика с узкими верхними сегментами и основными вертикальными, расположенными в переднем бампере. Необычно выполнены и фонари машины, которые визуально объединены красной полоской в верхней части багажной двери.

Ранее в Kia сообщили, что Kia Soul второго поколения будет оснащаться бензиновыми двигателями: 1,6-литровым с турбонаддувом и 2-литровым атмосферником. Трансмиссии пока неизвестны, но, вероятнее всего, это будут 6-ступенчатая механическая коробка передач и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Машина получит несколько версий, включая «приспортивленную» GT-Line, которая будет отличаться аэродинамическим обвесом, и X-Line, маскирующуюся под полноценный кроссовер. Кроме того, в ряде стран будет доступен и электрический вариант Kia Soul EV. По слухам, корейцы значительно увеличили емкость его батарей, что позволило повысить запас хода до 300 километров.

Продажи Kia Soul начнутся в следующем году. До российского рынка машина должна добраться во второй половине года.

С другими премьерами мотор-шоу в Лос-Анджелесе можно ознакомиться здесь.

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Фото: AutoDynamico / Facebook