Первые автомобили россиян. Исследование

То, что почти половина водителей в нашей стране начинали ездить на Ладе, почему-то не удивляет. А какие марки на втором и третьем местах у новичков за рулем?

Любопытно даже не то, что практически каждый второй водитель в России (44%) начинал ездить на отечественных Ладах, а то, что 14% из этих людей так и продолжают на них ездить.

На втором месте по популярности у новичков за рулем Toyota (6%), на третьем — Москвич (4%). Выбор Тойоты обусловлен популярностью и доступностью марки в Сибирском и Дальневосточном регионах. Выяснилось также, что у 2% россиян первым автомобилем был Mercedes-Benz.

На выбор первого автомобиля влияет, в первую очередь, возраст водителя, понятно, что у молодых денег немного, поэтому Лада для них наиболее доступный вариант. Среди тех новичков, кому 18–25 лет, 49% выбрали автомобиль этого отечественного бренда, кому больше 46 лет — только 41%.

Если 45% в качестве первого автомобиля выбрали Ладу, то среди женщин сделали такой выбор 33%. Что тоже объяснимо: чтобы ездить на отечественном автомобиле, его приходится периодически ремонтировать, причем мелкие недочеты чаще всего устраняют самостоятельно.

Второе место у сильного пола разделили Toyota и Москвич — по 5%, а третье — BMW, Volkswagen и ГАЗ — по 3%. У женщин на втором месте Toyota — 8%, и по 5% у Nissan, Hyundai и Daewoo.

Стоит отметить, что у тех, кому сегодня за 46, первым автомобилем был и Запорожец (6%), в свое время очень популярный и недорогой автомобиль. А вот Тойоты для этой возрастной категории были редкими автомобилями.

Такие данные аналитики из «Авито Авто» получили, опросив 5000 человек в разных регионах России.

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Фото: Nigmatic