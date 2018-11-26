Аналитики назвали самые популярные седаны в России

Лишь три иномарки вошли в десятку самых распространенных в нашей стране седанов.

Первая пятерка самых популярных седанов давно снята с производства и не пополняется

Самым популярным типом кузова в России на протяжении многих лет является седан. Сегодня в автопарке страны насчитывается 19 млн таких автомобилей, а это 44% всех легковых автомобилей.

Возглавляют топ-10 уже снятые с производства автомобили ВАЗ-2107, которых в «Автостате» насчитали 1 728 500 штук. На втором месте оказался ВАЗ-2106. На учете в ГИБДД их числится 1 542 700 штук. Замыкает тройку лидеров с результатом 826 900 экземпляров ВАЗ-2110.

В пятерку самых распространенных седанов также вошли ВАЗ-2105, которыми официально владеют 726 900 россиян. На пятом месте — ВАЗ-21099. Их в стране насчитали 663 200 штук. Пятерка лидеров, надо сказать, составляет почти треть автопарка страны — 29%.

На шестом месте рейтинга оказалась народная иномарка Renault Logan. На учете в ГИБДД стоит 654 500 экземпляров этой модели. Шестое место снова за отечественной машиной — ВАЗ-2115, которой владеют 570 900 россиян. Lada Granta заняла седьмую строчку рейтинга с результатом 567 000 экземпляров. Замыкают топ-10 распространенных седанов автомобили корейского производства, популярные Hyundai Solaris, которыми владеют 560 100 россиян, и Kia Rio с результатом 535 900 поставленных на учет автомобилей.

Топ-10 самых распространенных в России седанов

Место Марка, модель Стоит на учете в ГИБДД, шт. 1 ВАЗ-2107 1 728 500 2 ВАЗ-2106 1 542 700 3 ВАЗ-2110 826 900 4 ВАЗ-2105 726 900 5 ВАЗ-21099 663 200 6 Renault Logan 654 500 7 ВАЗ-2115 570 900 8 Lada Granta 567 000 9 Hyundai Solaris 560 100 10 Kia Rio 535 900

Какие модели автомобилей расходятся самыми огромными тиражами? Анализируем мировые продажи.

Что касается самых успешных концернов, то здесь совсем другие лидеры. Кто продал в этом году больше всех автомобилей?

Фото: Ioan Roman on Unsplash