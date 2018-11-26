Аналитики назвали самые популярные седаны в России

Лишь три иномарки вошли в десятку самых распространенных в нашей стране седанов.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Первая пятерка самых популярных седанов давно снята с производства и не пополняется
Первая пятерка самых популярных седанов давно снята с производства и не пополняется

Самым популярным типом кузова в России на протяжении многих лет является седан. Сегодня в автопарке страны насчитывается 19 млн таких автомобилей, а это 44% всех легковых автомобилей.

Возглавляют топ-10 уже снятые с производства автомобили ВАЗ-2107, которых в «Автостате» насчитали 1 728 500 штук. На втором месте оказался ВАЗ-2106. На учете в ГИБДД их числится 1 542 700 штук. Замыкает тройку лидеров с результатом 826 900 экземпляров ВАЗ-2110.

В пятерку самых распространенных седанов также вошли ВАЗ-2105, которыми официально владеют 726 900 россиян. На пятом месте — ВАЗ-21099. Их в стране насчитали 663 200 штук. Пятерка лидеров, надо сказать, составляет почти треть автопарка страны — 29%.

На шестом месте рейтинга оказалась народная иномарка Renault Logan. На учете в ГИБДД стоит 654 500 экземпляров этой модели. Шестое место снова за отечественной машиной — ВАЗ-2115, которой владеют 570 900 россиян. Lada Granta заняла седьмую строчку рейтинга с результатом 567 000 экземпляров. Замыкают топ-10 распространенных седанов автомобили корейского производства, популярные Hyundai Solaris, которыми владеют 560 100 россиян, и Kia Rio с результатом 535 900 поставленных на учет автомобилей.

Топ-10 самых распространенных в России седанов

Место

Марка, модель

Стоит на учете в ГИБДД, шт.

1

ВАЗ-2107

1 728 500

2

ВАЗ-2106

1 542 700

3

ВАЗ-2110

826 900

4

ВАЗ-2105

726 900

5

ВАЗ-21099

663 200

6

Renault Logan

654 500

7

ВАЗ-2115

570 900

8

Lada Granta

567 000

9

Hyundai Solaris

560 100

10

Kia Rio

535 900

Фото: Ioan Roman on Unsplash

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