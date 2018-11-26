Аналитики назвали самые популярные седаны в России

Самым популярным типом кузова в России на протяжении многих лет является седан. Сегодня в автопарке страны насчитывается 19 млн таких автомобилей, а это 44% всех легковых автомобилей.
Возглавляют топ-10 уже снятые с производства автомобили ВАЗ-2107, которых в «Автостате» насчитали 1 728 500 штук. На втором месте оказался ВАЗ-2106. На учете в ГИБДД их числится 1 542 700 штук. Замыкает тройку лидеров с результатом 826 900 экземпляров ВАЗ-2110.
В пятерку самых распространенных седанов также вошли ВАЗ-2105, которыми официально владеют 726 900 россиян. На пятом месте — ВАЗ-21099. Их в стране насчитали 663 200 штук. Пятерка лидеров, надо сказать, составляет почти треть автопарка страны — 29%.
На шестом месте рейтинга оказалась народная иномарка Renault Logan. На учете в ГИБДД стоит 654 500 экземпляров этой модели. Шестое место снова за отечественной машиной — ВАЗ-2115, которой владеют 570 900 россиян. Lada Granta заняла седьмую строчку рейтинга с результатом 567 000 экземпляров. Замыкают топ-10 распространенных седанов автомобили корейского производства, популярные Hyundai Solaris, которыми владеют 560 100 россиян, и Kia Rio с результатом 535 900 поставленных на учет автомобилей.
Топ-10 самых распространенных в России седанов
|
Место
|
Марка, модель
|
Стоит на учете в ГИБДД, шт.
|
1
|
ВАЗ-2107
|
1 728 500
|
2
|
ВАЗ-2106
|
1 542 700
|
3
|
ВАЗ-2110
|
826 900
|
4
|
ВАЗ-2105
|
726 900
|
5
|
ВАЗ-21099
|
663 200
|
6
|
Renault Logan
|
654 500
|
7
|
ВАЗ-2115
|
570 900
|
8
|
Lada Granta
|
567 000
|
9
|
Hyundai Solaris
|
560 100
|
10
|
Kia Rio
|
535 900
- Какие модели автомобилей расходятся самыми огромными тиражами? Анализируем мировые продажи.
- Что касается самых успешных концернов, то здесь совсем другие лидеры. Кто продал в этом году больше всех автомобилей?
Фото: Ioan Roman on Unsplash
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