Есть люди с просто железными нервами, как этот житель Мозамбика, сделавший два селфи — до и после аварии, в которой, между прочим, погибли люди.

На обеих фото один и тот же человек, в приблизительно той же позе, но до и после автокатастрофы. 65-местный автобус ехал из Келимане в Мозамбик, когда недалеко от деревни Горонгоса произошел несчастный случай. Согласно сообщениям местной прессы, в этом ДТП погибли трое, в том числе мать с двухлетним ребенком, еще 37 человек получили ранения. Сначала мужчина фотографируется стоя перед автобусом, отправляющимся в дальний путь, он улыбается, а сзади него семьи с детьми, которые усаживаются в транспортное средство.

На втором снимке он стоит в такой же позе, только улыбка исчезла с его лица, и оно на этот раз присыпано пылью. Теперь фоном служит перевернутый и искореженный автобус. Впрочем, особых эмоций это лицо не выражает.

Катастрофа могла быть вызвана тем, что водитель превысил скорость и не справился с управлением, однако он утверждает, что у автобуса отказали тормоза, когда он ехал под горку. Пассажиры подтверждают первую версию и говорят, что водитель действительно ехал слишком быстро и не реагировал на их просьбы замедлить движение.

Другие материалы рубрики «Происшествия» ищите по ссылке.



Фото: mirror.co.uk