GM решила отказаться от Chevrolet Cruze

GM сокращает модельный ряд в Северной Америке, объявив о снятии с производства шести моделей и серьезных сокращениях рабочих.

Новость о том, что General Motors закроет пять заводов в США, сократит 15% рабочих и 25% руководства, а также перестанет выпускать шесть моделей, потрясла автомобильную промышленность.

В новом сообщении концерн GM объявил, что в скором времени с конвейеров будут сняты шесть седанов: Buick LaCrosse, Cadillac CT6 и XTS, Chevrolet Cruze и Impala, а также электрокар Chevrolet Volt.

Сокращения начнутся 1 марта 2019 года с моделей Buick LaCrosse и Chevrolet Volt, которые выпускаются на заводе в Детройте (Мичиган, США), и Chevrolet Cruze, производимом в Лордстауне (Огайо, США). Затем в начале лета, 1 июня, закроется производство Cadillac CT6 и Chevrolet Impala, расположенное в Детройте. Производство Impala просуществует еще некоторое время в Ошаве (Канада), но и оно прекратится еще до наступления четвертого квартала. Там же выпускается Cadillac XTS, который тоже канет в Лету.

Помимо ликвидации некоторых автомобилей и грузовиков GM намерен закрыть заводы, которые поставляют компоненты. Например, Warren Transmission Operations в Мичигане, который выпускает коробки передач для Cadillac XTS, GMC Acadia и Chevrolet Malibu, а также для Impala и Volt. Это предприятие закроется 1 августа 2019 года, а завод в Мэриленде остановится 1 апреля 2019 года. Всего будет закрыто пять заводов, на которых трудится 6705 человек. Затем GM остановит два завода за пределами Северной Америки. Один из них расположен в Гансане (Южная Корея).

Президент США уже отреагировал на новости от General Motors. Дональд Трамп потребовал от концерна вернуться в штат Огайо, где и собирают Chevrolet Cruze. Трамп говорит о том, ссылка GM на низкие продажи этой модели несостоятельна. «Сделайте машину, которая будет продаваться хорошо», написал президент США в своем Твиттере.

Завод GM в России давно закрыт и выставлен на продажу.

Недавно некая компания, название которой не разглашается, решила купить завод GM в Санкт-Петербурге для производства на нем автомобилей.

Фото: GM Media