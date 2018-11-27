В России придумали новую наклейку для автомобилей. Но пока ее нет

Колесящие по дорогам беспилотники отметят литерой «А», сообщили в НТИ «Автонет». А то, что такие автомобили скоро появятся, пообещал вчера премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Вчера мы писали, что Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении экспериментального тестирования беспилотных автомобилей с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2022 года на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. В постановлении говорится, что этот план направлен «на обеспечение приоритетных позиций российских компаний на формируемых глобальных рынках». Общественность забеспокоилась, насколько безопасным для окружающих окажется такой эксперимент? В пресс-службе НТИ «Автонет» заверили, что экспериментальные машины будут отмечены специальным знаком — литерой «А», означающей «Автономное вождение». Новый знак полностью соответствует ГОСТу, его можно официально использовать на автомобилях с высокой степенью автоматизации, заявил пресс-секретарь НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев. Новую наклейку покажут 30 ноября в рамках Urban Mobility Forum и вручат всем делегатам. В перспективе она станет общедоступной.

Вице-премьер Максим Акимов пояснил, что на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных транспортных средств, но опасаться не стоит, во всех автомобилях будет присутствовать опытный пилот-инструктор, способный остановить транспортное средство в случае непредвиденных обстоятельств. Однако это все-таки будут беспилотники, во время движения водитель просто будет находиться в автомобиле.

Параллельно с этим станут развивать технологии высокоавтоматизированного транспорта — беспилотники научат общаться друг с другом и с инфраструктурой.

Вчера Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Итоги эксперимента собираются подводить раз в полгода. Таким образом, через полгода у нас будут предложения по корректировке нормативной базы и, соответственно, регламентов для дальнейшего развития этого вида транспорта.

А вот со знаком «Ш» ситуация неоднозначная. Из «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации» должен был исчезнуть текст, касающийся этой наклейки, однако пока до этого руки не дошли и теоретически водителя могут оштрафовать за то, что на автомобиле установлена шипованная резина, а наклейки при этом нет. Однако сколько таких штрафов выписано и выписывают ли их вообще, неизвестно.



Фото: Максим Григорьев/ТАСС