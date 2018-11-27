Большой кроссовер Hyundai полностью рассекречен

Новый флагманский кроссовер Hyundai Palisade покажут на салоне в Лос-Анджелесе, но его фотографии появились уже сегодня.

В основу дизайна нового Hyundai Palisade легли черты концепткара Hyundai HDC-2 Grandmaster, премьера которого состоялась этим летом, а построен он на одной платформе с Kia Telluride. В модельном ряду Hyundai Palisade должен заменить Grand Santa Fe.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Оснащаться восьмиместный кроссовер будет 3,8-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 315 л.с., который устанавливается также на новый Genesis G90, а также турбодизелем объемом 2,2 литра и мощностью 202 л.с. Кроме того, кроссовер будет оснащаться 8-ступенчатым автоматом, а также иметь передний или полный привод.

Кроссовер получит кнопочное управление коробкой передач
Кроссовер получит кнопочное управление коробкой передач

Премьера автомобиля состоится завтра, 28 ноября, на салоне в Лос-Анджелесе. Продажи нового Hyundai Palisade начнутся с корейского рынка. В другие страны кроссовер начнут поставлять в следующем году.

Большой кроссовер Hyundai полностью рассекречен

Фото: Hyundai, Autohome

Большой кроссовер Hyundai полностью рассекречен
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