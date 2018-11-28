За бегство с места ДТП предложили смягчить наказание

Депутаты подготовили законопроект, возвращающий штраф за оставление места аварии. Лишение водительских прав им кажется слишком строгим.

Законопроект подготовлен группой депутатов во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым (оба ЛДПР). По их мнению, безальтернативное лишение водительских прав в случае оставления места аварии до ее оформления сегодня потеряло свою актуальность.

Штраф за это нарушение из части второй ст. 12.27 КоАП России убрали в 2007 году, одновременно ужесточив санкцию: максимальный срок лишения водительских прав увеличился с года до полутора.

По мнению парламентариев, которые подготовили законопроект, тогда решение об ужесточении санкций было продиктовано дорожной обстановкой, но за последние 10 лет в России наметилась тенденция к снижению количества ДТП.

В часть 2 предлагается вернуть альтернативное наказание за оставление места ДТП в виде штрафа в размере 5000 руб. При этом другие санкции ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ предлагается оставить.

По мнению авторов, такие изменения позволят учитывать при наказании все обстоятельства дела, форму вины нарушителя. Зачастую, отмечается в законопроекте, виновник попадает под действие статьи лишь формально, когда, например, является единственным участником аварии, которая не привела к ущербу. Кроме того, участились случаи, когда авария оформляется без сотрудников ГИБДД, а затем пострадавший вызывает полицию, указывая, что второй участник скрылся с места аварии.

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Фото: АГН «Москва»