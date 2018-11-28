Справочники по ОСАГО пересмотрят: цены на запчасти вырастут!

Цены поднимут с 1 декабря, в среднем на 6,5%. В связи с этим вырастут и страховые выплаты.

С 1 декабря стоимость ремонта по «автогражданке» будут рассчитывать по новым справочникам — Российский союз автостраховщиков обновил среднюю стоимость запчастей для натурального возмещения по ОСАГО в соответствии с предписанием антимонопольной службы Татарстана, которая еще в 2016 году выявила занижение цен в справочниках, о чем стало известно РБК. После обновления цены в среднем вырастут на 6,5%.

По закону РСА может обновлять справочники каждые полгода, последний раз их пересматривали в июне. Если цены становятся неактуальными, то либо застрахованное лицо получает меньше, чем стоимость нанесенного ущерба, либо автосервис недополучает средства от страховой компании.

После того как в 2016 году УФАС Республики Татарстан вынесло РСА предписание, союз обжаловал его в суде, однако первая инстанция отказала РСА в иске. После череды судебных разбирательств Верховный суд встал на сторону татарстанского УФАС и в июле постановил в течение трех месяцев актуализировать справочники РСА в соответствии с рыночными ценами на ремонт и запчасти в конкретном регионе. РСА тщательно изучил цены в каждом субъекте России и городах-миллионниках в соответствии с предписанием. Исследование проводили с августа по октябрь по 57 маркам транспортных средств, были собраны 155 млн цен на оригинальные запчасти и 40 млн цен на неоригинальные. В итоге в новом справочнике РСА содержится полмиллиарда позиций по 13 экономическим регионам на 40 млн деталей.

Выяснилось, что цены необходимо поднять в среднем на 6,5%, но это не означает, что подорожают абсолютно все автокомпоненты — на какие-то запчасти цены не изменятся, на какие-то вырастут на 10%.

Заниженные цены были давней проблемой по большей части для станций техобслуживания, так как по закону именно автосервис несет ответственность за надлежащий ремонт. Во многих случаях невозможно найти даже неоригинальные запчасти по тем ценам, которые прописывались в справочниках. Если цены на запчасти в справочниках занижены, то страдают и те клиенты, которые получают денежную компенсацию — выплат не хватает на ремонт, и приходится доплачивать. Впрочем, эксперты говорят, что новые справочники РСА проблему с заниженными выплатами не решат — повышение на 6,5% уже съела инфляция и изменение курса рубля.

Насколько объективно именно такое повышение, можно спорить долго, но существуют и регулярно обновляются справочники автозапчастей, которыми руководствуются страховщики в отношениях с сервисными центрами по автокаско. Поскольку ремонт есть ремонт, вне зависимости от того, по какому виду страхования ликвидируется ущерб автомобиля, то почему бы именно их не взять за основу, считают некоторые представители рынка.

Но, видимо, страховщики не могут быть настолько же свободны в обязательном страховании, как в других его видах. Уже сейчас понятно, что рост цен на запчасти приведет к увеличению средней выплаты в среднем на 4,3 тыс. — до 70,5 тыс. руб. (сейчас 66,257 тыс. руб.).

Все это неизбежно приведет к росту цен на ОСАГО, хотя не за горизонтом и расширение тарифного коридора, в связи с чем «автогражданка» для части граждан и так может подорожать в два раза.

Ранее Центробанк не поддержал инициативу Российского союза автостраховщиков, предложившего использовать при ремонте машин по ОСАГО б/у запчасти. Запчасти обязательно должны быть новыми, хотя могут быть и неоригинальными, полагают в ведомстве.



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