Сотрудники ДПС спасли на заснеженной трассе семью с двумя детьми

Автомобиль попал в снежный плен, выбраться из которого без посторонней помощи люди бы не смогли.

Во время патрулирования на федеральной трассе Р-257 к сотрудникам ДПС Евгению Баштакову и Руслану Репринцеву обратился пожилой мужчина и рассказал, что автомобиль, в котором находятся его дочь с мужем и двумя детьми, в условиях метели съехал с дороги и забуксовал. Выбраться из снежного плена сами они не могут. Полицейские сразу выехали на помощь и обнаружили попавших в беду людей на гравийной дороге рядом с деревней Большая Ничка. Подъехав поближе и оценив ситуацию, сотрудники приняли решение уплотнить колею, чтобы вытащить пострадавших от зимней стихии. В спасательной операции принял участие проезжавший мимо водитель, в машину которого посадили греться детишек. Спасательная операция прошла успешно, и потерпевшие долго жали руки своим спасителям и благодарили.

После все участники дорожной ситуации разъехались по своим маршрутам, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудники ГИБДД нередко спасают попавших в тяжелые ситуации водителей. Недавний случай — полицейские пришли на помощь водителю междугороднего автобуса, который не захотел бросать его на дороге. Более двух часов на сильном морозе они помогали водителю запустить мотор, и в итоге это удалось сделать.

Прошлой зимой МВД по Республике Татарстан опубликовало видео, на котором сотрудник полиции перенес через занесенную снегом дорогу пожилого мужчину на костылях.

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Видео: ВКонтакте