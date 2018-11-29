Hyundai показал свой огромный и роскошный внедорожник

На мотор-шоу в Лос-Анджелесе дебютировал серийный вариант 8-местного кроссовера Hyundai Palisade.

Новый флагман корейской компании пришел на смену Hyundai Grand Santa Fe (в США — Santa Fe XL). Но если последний был просто растянутой версией обычного Santa Fe, то Palisade позиционируется Hyundai отдельно от всего модельного ряда и преподносится чуть ли не в качестве премиальной модели.

Впрочем, облик передней части, несмотря на самобытность, все равно перекликается с новым Santa Fe. Здесь такая же большая хромированная радиаторная решетка и «двухэтажная» оптика с вертикальными основными блоками, размещенными в переднем бампере. А вот задняя часть с вертикальными фонарями полностью самостоятельна и не похожа ни на одну серийную модель Hyundai.

Машина, которой в Северной Америке предстоит конкурировать с Honda Pilot и Toyota Highlander, выглядит поистине исполинской благодаря стилистике и, естественно, размерам. Машина длиной почти 5 метров (4980 мм) имеет колесную базу в 2900 мм и рассчитана на восьмерых пассажиров (посадочная формула 2+3+3). При этом корейцы не стесняются сравнения с конкурентами и говорят, что достигли лучшего показателя коэффициента аэродинамического сопротивления в классе (Сх — 0,33).

Американцам машина должна прийтись по вкусу, ведь именно на рынок Северной Америки ориентировались в Hyundai, когда создавали Palisade: иначе зачем в салоне размещено 16 (!) подстаканников и семь USB-розеток. Тяга к гигантомании тут везде: почти всю площадь приборной панели занимает огромный 12,3-дюймовый дисплей, экран мультимедийной системы имеет диагональ в 10,25 дюймов.

В салоне Hyundai Palisade нет привычного селектора автомата: выбор режимов осуществляется с помощью больших кнопок, размещенных на широком центральном тоннеле со стороны водителя. Кроссовер очень технологичен: помимо привычных уже активного круиз-контроля и многочисленных активных электронных систем безопасности есть и свои собственные разработки. Например, система мониторинга объектов в мертвых зонах при включении сигнала поворотника выводит на экран перед водителем картинку с боковой камеры. У кроссовера есть большой проекционный экран.

Естественно, машина богато оснащена. Кожаный салон, вентиляция первых двух рядов сидений, беспроводная зарядка для гаджетов, система внутренней связи, позволяющая водителю общаться отдельно с пассажирами второго и третьего рядов сидений, и многое другое.

На мотор-шоу Hyundai Palisade дебютировал с 3,8-литровым двигателем мощностью 291 л.с., 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода HTRAC.

Продажи Hyundai Palisade в США и Южной Корее начнутся летом следующего года. Затем автомобиль доберется и до российского рынка.

У Hyundai Palisade будет двойник от Kia, который получил имя Telluride. Машину представят в следующем году.

С другими премьерами мотор-шоу в Лос-Анджелесе можно ознакомиться здесь.

Фото: Hyundai