На продажу выставлен уникальный пикап Брюса Уиллиса

В январе состоятся торги, на которых будут продаваться вещи знаменитостей, в том числе пикап, сделанный по заказу Брюса Уиллиса.

В январе на аукционе Barrett-Jackson Scottsdale будет продан особенный пикап Chevrolet 3100 1954 года выпуска, который на протяжении 20 лет принадлежал актеру Брюсу Уиллису. Торги пройдут с 12 по 20 января, начальная цена лота не объявлена.

Этот пикап стал одним из последних перед снятием модели с производства

В начале 1990-х годов Брюс решил восстановить автомобиль, отдав машину в тюнинг-ателье. По его заказу пикапу вернули первозданный вид, салон обшили кожей, украсили дорогими сортами дерева и оснастили кондиционером. 3,5-литровый двигатель автомобиля был доработан. Его форсировали, оснастили карбюратором Holley, двойной выхлопной системой с новыми коллекторами. В результате пикап превратился в настоящий маслкар.

Автомобиль находится в отличном состоянии

В ноябре 2014 года Брюс Уиллис продал свой уникальный пикап другу из Санта-Моники (Калифорния, США), который позже перепродал его знакомому канадцу, живущему в провинции Альберте.

Столь трепетное отношение актера к пикапу неслучайно. С 1947 по 1955 годы Chevrolet 3100 был самым продаваемым пикапом в США. Бензиновый двигатель V8 объемом 3,5 литра развивал мощность 90 л.с. и 235 Нм и оснащался 3-ступенчатой механической коробкой. За доплату можно было купить пикап с 4-ступенчатой механикой. В 1954 году пикап обновили. В списке опций появилась автоматическая коробка Hydra-Matic, а лобовое стекло перестало состоять из двух половинок. Поколение за поколением, модель за моделью, пикап вырос в то, что сегодня продается под названием Chevrolet Silverado 1500.

Брюс Уиллис хотел быстрый ретромобиль

Данные продаваемого Chevrolet 3100, принадлежащего Брюсу Уиллису

Год 1954 Марка CHEVROLET Модель 3100 Тип Custom Pickup VIN H54N005832 Цвет кузова Черный Цвет интерьера Camel (бежево-коричневый) Объем двигателя, см3 3500 Количество цилиндров 8 Коробка передач МКП-4

Пикап Брюса Уиллиса не был в авариях, иначе бы он попал в нашу подборку ДТП с участием знаменитостей.

Слабость к автохламу испытывает не только Брюс, но и его коллега Том Хэнкс.

Фото: Barrett-Jackson Scottsdale