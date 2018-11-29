На продажу выставлен уникальный пикап Брюса Уиллиса

В январе на аукционе Barrett-Jackson Scottsdale будет продан особенный пикап Chevrolet 3100 1954 года выпуска, который на протяжении 20 лет принадлежал актеру Брюсу Уиллису. Торги пройдут с 12 по 20 января, начальная цена лота не объявлена.
В начале 1990-х годов Брюс решил восстановить автомобиль, отдав машину в тюнинг-ателье. По его заказу пикапу вернули первозданный вид, салон обшили кожей, украсили дорогими сортами дерева и оснастили кондиционером. 3,5-литровый двигатель автомобиля был доработан. Его форсировали, оснастили карбюратором Holley, двойной выхлопной системой с новыми коллекторами. В результате пикап превратился в настоящий маслкар.
В ноябре 2014 года Брюс Уиллис продал свой уникальный пикап другу из Санта-Моники (Калифорния, США), который позже перепродал его знакомому канадцу, живущему в провинции Альберте.
Столь трепетное отношение актера к пикапу неслучайно. С 1947 по 1955 годы Chevrolet 3100 был самым продаваемым пикапом в США. Бензиновый двигатель V8 объемом 3,5 литра развивал мощность 90 л.с. и 235 Нм и оснащался 3-ступенчатой механической коробкой. За доплату можно было купить пикап с 4-ступенчатой механикой. В 1954 году пикап обновили. В списке опций появилась автоматическая коробка Hydra-Matic, а лобовое стекло перестало состоять из двух половинок. Поколение за поколением, модель за моделью, пикап вырос в то, что сегодня продается под названием Chevrolet Silverado 1500.
Данные продаваемого Chevrolet 3100, принадлежащего Брюсу Уиллису
|
Год
|
1954
|
Марка
|
CHEVROLET
|
Модель
|
3100
|
Тип
|
Custom Pickup
|
VIN
|
H54N005832
|
Цвет кузова
|
Черный
|
Цвет интерьера
|
Camel (бежево-коричневый)
|
Объем двигателя, см3
|
3500
|
Количество цилиндров
|
8
|
Коробка передач
|
МКП-4
- Пикап Брюса Уиллиса не был в авариях, иначе бы он попал в нашу подборку ДТП с участием знаменитостей.
- Слабость к автохламу испытывает не только Брюс, но и его коллега Том Хэнкс.
Фото: Barrett-Jackson Scottsdale
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