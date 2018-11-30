У таксистов изымают автомобили за отсутствие отметки о техосмотре

Не спешите снимать наклейку «Ш»: за ее отсутствие еще могут оштрафовать

В ГИБДД пояснили, когда вступает в силу подписанное Дмитрием Медведевым поставление об отмене наклейки, информирующей о том, что на машине стоят шипованные шины.