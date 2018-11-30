У таксистов изымают автомобили за отсутствие отметки о техосмотре

Таксисты в Москве могут временно лишиться автомобиля в случае непрохождения медицинского и технического осмотра, сообщила Московская административная дорожная инспекция (МАДИ).
«Автомобиль такси могут временно изъять и отправить на спецстоянку, если в путевом листе водителя отсутствуют отметки о ежедневном медосмотре или техническом контроле автомобиля. Это делается для безопасности пассажиров, ведь плохое самочувствие водителя или неисправность в машине нередко становятся причиной ДТП», — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Проверки помогут сократить количество аварий с участием такси, и их имеют право проводить в соответствии со статьей 27.10 КоАП РФ.Рейды МАДИ проводит совместно с ГИБДД с октября 2018 года. За такие нарушения, по данным инспекции, изъято уже 746 автомобилей такси, их помещают на спецстоянку. Таксомоторным компаниям выписаны штрафы.
Сервис Яндекс.Такси недавно объявил о том, что будет отслеживать скорость автомобилей, выполняющих через него заказы. Очень часто аварии, в которых принимали участие таксомоторы, были связаны с нарушениями скоростного режима.
- Чем занимаются пассажиры такси во время поездок, рассказали водители.
- Аналитический центр при Правительстве РФ заявил недавно, что несмотря на участившиеся случаи аварий, такси все же гораздо безопаснее, чем личный транспорт. Однако в Госдуме поставили под сомнение это утверждение.
Фото: АГН «Москва»
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