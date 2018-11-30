АВТОВАЗ готовит новую модель Лады

Информации о будущей новинке пока минимум. Судя по названию, машина станет второй моделью завода в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV).

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подтвердил серьезность своего отношения к российскому рынку. Несмотря на последние коллизии с главой альянса Карлосом Гоном, который попал под следствие в Японии, компания готовит масштабную программу инвестиций в производство на территории России.

Альянс подал заявку на заключение нового специального инвестконтракта (СПИК), предусматривающего предоставление ему различных льгот. В течение десяти лет в развитие производства в России альянс готов вложить 70 млрд руб.

«Совокупный объем произведенной и реализованной продукции в период действия контракта составит около 4,9 трлн рублей, при этом доля экспортных поставок может достичь 10%. Важно, что проект предусматривает и создание 4,5 тыс. рабочих мест», — цитирует ТАСС главу Минпромторга Дениса Мантурова.

В рамках СПИК Renault-Nissan-Mitsubishi заявила и об организации производства новых моделей. Среди них купеобразный кроссовер Renault Arkana (его производство начнется в следующем году), новое поколение кроссовера Duster, а также в проекте СПИК указана модель Lada Van.

Что это за машина, неизвестно: в самом альянсе воздерживаются от комментариев. Но, судя по названию, речь идет о коммерческой модели. Так как АВТОВАЗ выпускает легковые модели, то это может быть либо новый вариант Lada Largus, который сделают на базе нового Dacia Renault MPV, либо о «каблучке». Здесь за базу может быть взят Dacia Dokker, который сегодня у нас продается под маркой Renault.

Недавно начались продажи хэтчбека Lada XRAY 2019 модельного года, который получил бюджетную комплектацию.

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Фото: АВТОВАЗ