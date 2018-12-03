Новая Mazda 3: рассматриваем в деталях со всех сторон

На мотор-шоу в Лос-Анджелесе японцы представили новое поколение своей модели гольф-класса. Как и у предшественницы, у нее есть все шансы стать бестселлером марки.

Mazda 3
Mazda 3

Mazda > 3

Первое поколение Mazda 3 появилось в 2003 году: придя на смену 323-й модели, она произвела фурор. За 15 лет японцы продали более шести миллионов автомобилей трех поколений. Новая машина получилась бескомпромиссной с точки зрения дизайна и инжиниринга. Причем в Mazda нашли новые возможности для того, чтобы привлечь к модели повышенное внимание на рынке. Все подробности — в нашей фотогалерее.

Новая Mazda 3: рассматриваем в деталях со всех сторон

  • О других интересных премьерах автосалона в Лос-Анджелесе можно узнать здесь.
  • В России уже поступила в продажу обновленная Mazda 6, которая собирается на заводе во Владивостоке.

Фото: Mazda

Новая Mazda 3: рассматриваем в деталях со всех сторон
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