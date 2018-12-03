Средняя цена нового автомобиля в России достигла 1,42 млн рублей

Средний рост средневзвешенной цены составил 7%.

По итогам 10 месяцев 2018 года цена нового легкового автомобиля в России в среднем составила 1,42 млн рублей, что на 7% больше, чем в январе — октябре 2017 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Так, иномарка обойдется в 1,64 млн рублей, а отечественный автомобиль — в 623 тыс. рублей.

Самый высокий рост средневзвешенной цены среди брендов продемонстрировал Geely — за 10 месяцев нынешнего года прибавка составила 43,2%. На втором месте французский Peugeot — плюс 29,2% и японский Infiniti (+21,3%). Еще у пяти марок рост средневзвешенных цен составил от 10 до 17%. В этот диапазон попали Skoda, Lifan, Volvo, Kia и Ford. У 21 бренда средневзвешенная цена увеличилась менее чем на 10%.

Есть автопроизводители, у которых снизилась средневзвешенная цена — это китайский Zotye (-9,6%), британский Jaguar (-3%), а также «японцы» Subaru (-1,2%) и Honda (-1,1%).

При расчете средневзвешенной цены берется среднее значение рекомендованных дистрибьютором цен и учитываются объемы продаж по модификациям (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов) каждой модели.

Согласно АЕБ, за 10 месяцев этого в года в России продали 1 457 857 автомобилей (+14,1%), более свежие данные за 11 месяцев должны появиться уже на этой неделе.

Сумма выданных автокредитов тоже растет: за девять месяцев этого года, согласно данным НБКИ, она увеличилась на 23,4%. Впрочем, погашать кредиты россияне стали аккуратнее — доля просроченной задолженности сократилась на 1,5%.



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