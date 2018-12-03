АВТОВАЗ отзывает неправильно оснащенные автомобили

Под отзывную кампанию попали 1716 машин Lada, которые были неверно укомплектованы на заводе.

АВТОВАЗ проводит сервисную кампанию для 1716 неправильно укомплектованных автомобилей. Под отзыв попали модели Kalina, Granta и Priora, купленные с апреля 2018 года по сегодняшнее число.

Выяснилось, что в автомобилях, в частности, рулевое колесо и размещенная в нем подушка безопасности могут не соответствовать комплектации и не сочетаться, что приведет к неправильному срабатыванию подушки.

Для устранения обнаруженного дефекта владельцам автомобилей следует приехать в сервис ближайшего дилера Lada, где мастера проверят маркировку изделий и, если она будет неверной, заменят рулевое колесо на новое. Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев отзываемых машин.

О том, что автомобиль попадает под сервисную кампанию, владельца известят представители АВТОВАЗа по телефону или почте. Узнать об этом можно и самостоятельно, серив VIN-код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, размещенным на сайте Росстандарта.

Фото: Lada