В Госдуме предложили ввести допобучение водителей в условиях зимы

С новой инициативой выступил депутат, а также член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. Он предлагает дополнить программу обучения начинающих водителей упражнениями на заснеженной площадке. По его мнению, пройдя обучение летом, водители совершенно не готовы к управлению автомобилем зимой, поэтому им необходимо через полгода пройти повторное обучение вождению. И наоборот. Те, кто обучался зимой, должны брать дополнительные занятия летом.
«Если кто-то обучился зимой, то летом другие условия. То есть скорость увеличивается, потому что снега нет, все начинают себя чувствовать более безопасно. У нас молодежь попадает в аварии, происходит это довольно часто, поэтому было бы правильно сделать так, чтобы через полгода надо было пройти дополнительную проверку, вспомнить правила дорожного движения и какие-то навыки отработать на заснеженном полигоне», — поделился депутат своей идеей с АГН «Москва».
Необходимость проходить повторное обучение в иных погодных условиях, по мнению Александра Васильева, должна снизить уровень аварийности на дорогах. Таким образом водители получат все необходимые для управления автомобилем навыки.
- Автошколы упорно сопротивляются реформе обучения. В частности, они выступают против объединения вождения на площадке и по городу в один экзамен.
- Идея Александра Васильева, если ее поддержат другие депутаты, повысит стоимость обучения на водительские права. При этом, согласно прогнозам специалистов, цена курсов в следующем году повысится на 10% по целому ряду причин.
Фото: Oliur on Unsplash
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