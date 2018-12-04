В Госдуме предложили ввести допобучение водителей в условиях зимы

Депутаты считают, что необходимо повторное обучение начинающих водителей на заснеженных автодромах.

С новой инициативой выступил депутат, а также член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. Он предлагает дополнить программу обучения начинающих водителей упражнениями на заснеженной площадке. По его мнению, пройдя обучение летом, водители совершенно не готовы к управлению автомобилем зимой, поэтому им необходимо через полгода пройти повторное обучение вождению. И наоборот. Те, кто обучался зимой, должны брать дополнительные занятия летом.

«Если кто-то обучился зимой, то летом другие условия. То есть скорость увеличивается, потому что снега нет, все начинают себя чувствовать более безопасно. У нас молодежь попадает в аварии, происходит это довольно часто, поэтому было бы правильно сделать так, чтобы через полгода надо было пройти дополнительную проверку, вспомнить правила дорожного движения и какие-то навыки отработать на заснеженном полигоне», — поделился депутат своей идеей с АГН «Москва».

Необходимость проходить повторное обучение в иных погодных условиях, по мнению Александра Васильева, должна снизить уровень аварийности на дорогах. Таким образом водители получат все необходимые для управления автомобилем навыки.

Фото: Oliur on Unsplash

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