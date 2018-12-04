В Москве смягчат правила оплаты парковки

Водители смогут самостоятельно исправить ошибки, случайно допущенные при оплате парковки. Главное, сделать это до конца дня, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В мобильном приложении «Парковки Москвы» появилась возможность исправить ошибки, допущенные при оплате. Причем сделать это автомобилисты могут самостоятельно, главное, чтобы коррекция была внесена до конца текущего дня (до 23:59). То есть, если человек заплатил только за час и замешкался и вышло, что машина простояла на парковке дольше оплаченного времени, он все равно получает штраф. Скоро у него появится возможность доплатить за парковку или исправить такие ошибки, как указание неправильного номера парковки (перепутал цифры), внесение не той суммы (плата за парковку в разных зонах может отличаться). Были и такие ситуации, когда владелец нескольких автомобилей по ошибке указывал номер не той машины и также нарывался на штраф. Теперь и эти неточности до конца текущего дня можно исправить.

Внести такие изменения в сервис оплаты парковки предложил экспертный центр «Пробок.нет» после анализа типичных ошибок, которые допускают автомобилисты при оплате парковки, а Департамент транспорта Москвы поддержал эту инициативу.

Благодаря изменениям в правилах оплаты парковки горожане станут реже получать штрафы при некорректном заполнении данных. Все эти функции будут доступны для автомобилистов в официальном приложении парковок в первом квартале 2019 года.

Мосгордума озаботилась статусом людей, которые перемещаются по городу на электросамокатах, сегвеях и подобных транспортных средствах. Они способны развивать более 40 км/ч и о пешеходном статусе говорить не приходится.

В ГИБДД считают, что для вынесения постановлений о штрафах требуется больше доказательств. Так, фотоснимков должно быть более двух, и лучше цветных, а в идеале — лучше иметь не фото, а видеозаписи. Это помогло бы свести количество ошибок к минимуму.



Фото: АГН «Москва»