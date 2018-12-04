В России заработало бюро страховых историй

Все компенсации, выплаченные ранее по ОСАГО и каско в различных компаниях после ДТП, теперь известны каждому страховщику. Эта информация целиком оседает в единой базе данных.

Такая база данных очень важна для страховщиков, так как помогает отслеживать убыточных, недобросовестных клиентов и попросту мошенников. Например, человек хочет застраховать автомобиль по каско, но ему выставляют счет на 130 тысяч рублей. Он удивляется, почему сумма такая внушительная? Оказывается, его уже «пробили» по базе данных, сообщает «Российская газета». В базе собрана вся информация по всем видам автострахования, как обязательного, так и добровольного — около 60 млн документов. Охватывает она практически весь рынок: более 95% договоров.

Например, выясняется, что человек постоянно меняет страховые компании, а в аварии он попадает с частотой раз в два месяца. Тут есть вероятность, что дело нечисто, хотя ремонтировал он свой автомобиль в сервисах, в которые его направляли страховщики. Страховая компания провела расследование, и оно подтвердило, что водитель добросовестный, ему действительно просто не везло.

Но страховая история позволяет выявить и настоящих мошенников. Например, человек заключает один страховой договор, получает по нему возмещение, но параллельно с этим заключает второй договор в другой компании и получает компенсацию за тот же самый случай.

Автовладельцы могут и сами проверить свою страховую историю, но услуга эта платная и обойдется такая справка в 500 рублей. В каких случаях это может понадобиться клиенту? Так, автомобилисту, выезжавшему на ПМЖ в другую страну, потребовалась такая справка в качестве доказательства там, что он не убыточный клиент. В другом случае за своей историей обратился человек, чья страховая компания ушла с рынка, а данные за ним числились некорректные. С помощью справки удалось доказать новому страховщику, что он безубыточный клиент и может рассчитывать на более дешевый полис.

К страховой истории клиентов могут обратиться и правоохранительные органы (разумеется, для них информация предоставляется бесплатно), например при розыске злостного неплательщика алиментов. Может выясниться, что такой человек страхует машину по каско по другому адресу, и таким образом определить его местонахождение.

Банк России и Минфин утвердили предельные базовые ставки и коэффициенты страховых тарифов по ОСАГО, изменения направлены на то, чтобы сделать расчет более справедливым и учесть обстоятельства каждого конкретного клиента.

РСА по настоянию антимонопольной службы Татарстана решил пересмотреть справочники запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО. В среднем цены вырастут на 6,5%



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