Volkswagen и Ford создадут глобальный альянс

О том, что автопроизводители уже достаточно продвинулись в переговорах по созданию взаимовыгодного союза, рассказал исполнительный директор VW Герберт Диcc. Но, видимо, стимулирующим фактором стали переговоры руководителей немецких автоконцернов c Дональдом Трампом, прошедшие чуть ранее.

После встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом глава VW Герберт Диcc заявил, что немецкий автопроизводитель строит альянс с Ford Motor Co и что сможет использовать производственные мощности Ford в США.

«Мы находимся на довольно продвинутой стадии переговоров и диалога с корпорацией Ford с целью создания глобального автомобильного альянса, который также укрепит американскую автомобильную промышленность», — приводит агентство R euter s его слова.

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Volkswagen

В свою очередь, альянс даст возможность компании Ford упрочить свои позиции в Европе. Герберт Дитакже отметил, чторассматривает возможность строительства своего второго завода в Соединенных Штатах.

Как сообщает Washington Post, во вторник Дональд Трамп встретился с руководством трех немецких автоконцернов: Volkswagen, Daimler и BMW. Он поделился с топ-менеджерами своим видением существования их бизнеса в Соединенных Штатах и ​​ необходимостью создания более дружественной бизнес-среды. Впрочем, «дружественная» встреча слегка напоминала ультиматум. Президент США намекнул на дальнейшее ужесточение экономической политики в отношении иностранных производителей, сославшись на дефицит торгового баланса США с европейскими странами.

Речь идет о заградительных пошлинах на ввоз иностранной продукции в страну.

«Когда люди или страны приходят, чтобы совершить набег на великое богатство нашей нации, я хочу, чтобы они заплатили за эту ​​привилегию. Это (введение пошлин) всегда будет лучшим способом увеличения нашей экономической мощи. Уже сейчас мы получаем миллиарды долларов благодаря пошлинам. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА БОГАТОЙ», — отметил он в своем Твиттере.

После этого руководители немецких компаний были приглашены на индивидуальные встречи с ведущими экономическими консультантами Трампа для обсуждения инвестиционных возможностей в Соединенных Штатах, в том числе в области производства, исследований и разработок. Их провели министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель США Роберт Лайтхизер и главный экономический советник Ларри Кадлоу, а также другие должностные лица администрации президента. Подробности этих переговоров не оглашаются, ранее Ларри Кадлоу лишь намекнул, что речь пойдет «о многих вещах».

По задумке Трампа, было бы неплохо увеличить пошлины на импорт легковых автомобилей, грузовиков и запчастей, производимых в странах Евросоюза. Сейчас США и ЕС пытаются достичь выгодного для обеих сторон соглашения. Напряженная ситуация с автопроизводителями очень беспокоит канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

В начале своего президентского срока Дональд Трамп заявил, что немецких автомобилей в США много, а вот американские в Германии еще нужно поискать. Какая же это честная торговля, возмущался президент.

В июле этого года США предложили Евросоюзу взаимно обнулить пошлины на автомобили. Переговоры эти особо не афишировались, их проводил американский посол в Германии Ричард Гренел.



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