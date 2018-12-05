Жалобу ЗР услышали: ЦОДД поменял организацию движения

Автомобилистам стало легче ориентироваться на перекрестке Сретенки и Садового кольца. Не без оснований считаем себя причастными к улучшению ситуации.

Минувшей осенью мы вспоминали ближайший к редакции крупный перекресток дважды. Сначала отметили пересечение Сретенки с Садовым кольцом со знаком минус в подборке дорожных косяков столицы. Не прошло и месяца, как мне в том же самом месте подбили тестовый Solaris.

Весь прошлый опыт общения с ЦОДД намекал, что ждать нам улучшений еще долго. Точнее, это было не общение, а его попытки. Все запросы, личные и официальные от имени «За рулем», в ведомстве игнорировали. Каково же было мое удивление, когда через несколько недель со светофора сначала исчезла разрешающая поворот направо стрелка — корень всех конфликтов, а затем на столбе появился знак с направлениями движения по полосам.

Более того, дорожники даже правильно перевесили горизонтальные светофоры на проспекте Мира, расположенные на километр дальше, на которые мы тоже жаловались! Вот теперь хочется сказать спасибо ЦОДД — без всякого сарказма. Ездить стало легче, пусть и на отдельно взятых отрезках. Но не в том ли и заключается работа ЦОДД, чтобы по капле сделать движение в мегаполисе удобнее?

Увы, остальные места из публикации пока остались нетронутыми. Очень надеемся, что про них в столичной дорожной администрации тоже не забудут и просто ждут сезона. Или — как минимум — потрудятся объяснить, почему их нельзя реорганизовать и так же сделать удобнее.