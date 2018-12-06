Трамп не хочет поддерживать электромобили

Правительство Трампа хочет отменить субсидии на электромобили, а также ряд других льгот. Чем вызвано данное решение?

Правительство Дональда Трампа, по-видимому, планирует сократить субсидии на электромобили, которые были введены предшественником Трампа Бараком Обамой.

Руководство нефтяной державы США хочет прекратить продвижение электромобилей. Об этом заявил главный советник президента по вопросам экономики Дональда Трампа Ларри Кадлоу. Данное решение подразумевает отмену целого ряда льгот, введенных Бараком Обамой при поддержке Конгресса США. По словам советника, субсидии и так закончились бы в ближайшее время.

В частности, речь идет об отмене налоговых льгот для покупателей электромобилей стоимостью до 7500 долларов. По мнению экспертов, это будет сложно сделать без одобрения Конгресса.

Напомним, что на прошлой неделе Трамп угрожал General Motors отменой всех имеющихся льгот и субсидий, в том числе и для электромобилей, в ответ на массовые сокращения рабочих мест.

Фото: DPA/TASS