Patriot с новой подвеской творит чудеса!

Для придания автомобилю большей проходимости его оснастили уникальной экспериментальной гидравлической передней подвеской.

Этот УАЗ Патриот существует пока в единственном экземпляре. От обычного серийного автомобиля он отличается гидравлической передней подвеской и рядом сопутствующих доработок, благодаря которым существенно улучшается и без того прекрасная проходимость Патриота.

Подвеска, разработанная московской компанией Innovax, собрана из пары гидроклапанов и рычагов, а также из вала на подшипниках. С ее помощью можно корректировать положение кузова, уменьшать крены и увеличивать клиренс автомобиля дополнительно на 130 мм.

С подобной подвеской Патриоту не страшно ни диагональное вывешивание, ни езда по откосам, где есть риск опрокидывания. Если машина застрянет, сев на днище, водитель может увеличить клиренс и выбраться из западни.

Подвеска может работать в одном из двух режимов. Во внедорожном автомобиль становится мягче, а подвеска лучше обрабатывает неровности ландшафта. При этом максимальная скорость движения в данном режиме составляет 80 км/ч. При езде по трассе балансир фиксируется, делая переднюю подвеску жестче, благодаря чему машина не рыскает и не кренится больше, чем стандартный УАЗ Патриот.

Устанавливая гидравлическую подвеску, разработчикам пришлось доработать переднюю часть автомобиля, удлинив ее на 20 см ради увеличения подкапотного пространства. Именно там прячется механизм уникальной подвески. Поэтому экспериментальный УАЗ оснащен удлиненными крыльями, капотом и новой решеткой радиатора, которые напечатали на 3D-принтере.

Подобным внедорожным пакетом можно оснастить любой УАЗ Патриот, заплатив за операцию около 800 000 рублей.

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Фото, видео: Innovax