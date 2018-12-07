VW рассказал о новом Golf и других новинках

Volkswagen представил план выхода новинок в следующем году. Это и Golf восьмого поколения, и обновленный Passat, а также много других интересных моделей.

Во время саммита поставщиков в Вольфсбурге Volkswagen представил план новинок на 2019 год. Согласно ему во второй половине года ожидается появление восьмого поколения хэтчбека Golf. Посетителям мероприятия даже продемонстрировали некое подобие тизера новинки.

Мы уже знаем, что начало производства нового Golf назначено на июнь, но в плане поставок клиентам Golf появляется только в конце года. Прежде Volkswagen намерен запустить в производство свой самый компактный кроссовер T-Cross. Затем следует выход еще двух новых моделей, но в Китае. Это будут электрические версии седанов Lavida и Bora, а затем хэтчбеков e-Golf и Polo.

Теперь мы добрались до, возможно, самой интересной части графика, поскольку во второй половине года должен появиться обновленный Passat, предназначенный для Европы, России и Бразилии.

Еще две интересные новинки, значащиеся в плане Volkswagen, — это кабриолет T-Roc Cabrio, который должен выйти одновременно с восьмым Гольфом, а также электромобиль ID, дебют которого намечен на конец года.

Если у вас есть полтора часа на ознакомление с планами Volkswagen, то вы можете посмотреть полное видео презентации.

К 2026 году Volkswagen намерен полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания.

Также в планах Volkswagen — создание альянса с другим автогигантом.

Фото, видео: Volkswagen