У Nissan появится спорткар за 1 млн евро

Nissan выпустит особенный спорткар GT-R50 Limited, но лишь 50 штук и каждый стоимостью от 990 000 евро.

Nissan GT-R50 — это концепт, который решили пустить в мелкосерийное производство для европейского рынка. Беспрецедентный случай. Отсюда и стоимость машины — от 990 000 евро до начисления налогов и установки опций.

И конструктивно, и внешне GT-R50 Limited полностью повторяет одноименный концепт, показанный на фестивале Goodwood Speed of Speed в начале этого года. Отличаться автомобиль, при желании покупателя, будет только цветом.

«Реакция поклонников Nissan по всему миру, потенциальных покупателей GT-R50, значительно превзошла наши ожидания, — говорит директор направления спорткаров Nissan Боб Лайсли. — Эти 50 автомобилей знаменуют 50-летие GT-R, а также 50 лет Italdesign».

В основе автомобилей лежит GT-R Nismo 2018 модельного года, но GT-R50 отличается внешним дизайном и салоном, а также регулируемым задним спойлером Bilstein и тормозами Brembo. Двигатель был форсирован до 710 л.с. и 780 Нм. Автомобиль определенно имеет коллекционную ценность.

Если спорткар за миллион евро — это не ваше, то присмотритесь к обновленному Nissan X-Trail, продажи которого стартовали на днях в России.

Фото: Nissan