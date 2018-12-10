Водительские права оцифруют и встроят в универсальное удостоверение личности

В МВД решили отказаться от идеи вшивать чипы в водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств. При этом рассматриваются идеи оцифровать водительское удостоверение и встраивать в электронный паспорт гражданина.

Чтобы защитить водительские права от подделок, в них собирались встроить микрочип, на это планировалось потратить около 35,6 миллиарда рублей до 2024 года. Однако теперь от этой идеи, судя по всему, решили отказаться.

Кроме того, в МВД на запрос агентства ответили, что «появившиеся в средствах массовой информации сведения о конкретных сроках изготовления и получения гражданами биометрических водительских удостоверений действительности не соответствуют. В настоящее время указанные вопросы находятся в стадии проработки и межведомственных согласований».

Источник РИА Новости рассказал, что рассматриваются другие предложения — наряду с бумажным носителем водительские удостоверения хотят оцифровать, создать мобильное приложение, и тогда водитель сможет «хранить» свои права, например, в смартфоне. А инспектор при необходимости считает с него информацию с помощью своего планшета.

Кроме того, уже давно ведутся разговоры о создании электронного паспорта гражданина, в котором будет содержаться вся информация о человеке. Носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта со встроенным чипом. Информация о водительском удостоверении также будет вшита в электронный паспорт.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников говорил о том, что внедрение электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) стало первым шагом к электронному документообороту, и постепенно будет осуществлен переход на электронные водительские удостоверения и СТС.

Возможно, оформлять аварии мы также скоро станем с помощью специального приложения. Там будет функция сканирования повреждений.

8 октября вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, по которым на автомобили начали выдавать электронные ПТС, замену двигателя не нужно согласовывать в ГИБДД, а владеть транспортным средством могут сразу несколько человек.

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