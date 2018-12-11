Начались продажи обновленного Porsche Macan S

При рестайлинге много внимания уделили управляемости спортивной версии кроссовера, а не только его внешности и современным опциям.

Объявлена стоимость обновленного Porsche Macan S. В России он предлагается по цене от 4 299 000 рублей. За эти деньги покупатель получит существенно доработанный автомобиль, а не просто более мощную версию обычного Macan.

Спортивная версия кроссовера оснащается 3-литровым битурбированным двигателем V6, мощность которого была увеличена до 354 л.с. Это на 14 л.с. больше, чем у предыдущего Macan S. На 20 Нм вырос и крутящий момент мотора, который теперь составляет 480 Нм. Достичь таких показателей позволила перенастроенная система наддува, а также модернизация камер сгорания и системы впрыска топлива в них.

В результате кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 254 км/ч. При этом автомобиль достаточно экономичен и потребляет в среднем 8,9 л на 100 км пути.

Немало внимания разработчики уделили подвеске Macan S. Она получила более легкие и прочные алюминиевые рычаги, а также новые стабилизаторы поперечной устойчивости. Благодаря этому кроссовер стал более точным в управлении, но при этом мягче. Кроме того, инженерам удалось найти золотую середину между избыточной и недостаточной поворачиваемостью, что не так просто сделать на полноприводных автомобилях. Улучшена была и тормозная динамика обновленного Macan S, который оснастили тормозными дисками большего диаметра и новыми колодками.

За дополнительную плату обновленный Porsche Macan S можно оснастить пневматической подвеской с изменяемым клиренсом, в которой используются амортизаторы нового образца. Благодаря системе активной регулировки жесткости подвески такой кроссовер тоже стал более комфортным без ущерба спортивности.

В салоне появилось новое рулевое колесо и мультимедийная система с 10,9-дюймовым экраном и голосовым управлением, совместимая с Android Auto и Apple Carplay.

Другая, более долгожданная новинка Porsche — это новое поколение Porsche 911.

Компания Porsche выпускает не только автомобили. Совместно с Panasonic она выпустила стиральную машину.

Фото: Porsche