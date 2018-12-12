Euro NCAP назвала тройку самых безопасных машин 2018 года

Подводя итоги года, Euro NCAP назвала самые безопасные автомобили в четырех классах, при этом одна модель стала лучшей сразу в двух номинациях.

Сравнивать безопасность автомобилей разных классов некорректно, поэтому Euro NCAP присуждает звание «Лучший в своем классе» исходя из суммы полученных баллов в разных типах тестов. Напомним, что автомобили оцениваются по четырем основным параметрам: защита водителя и взрослых пассажиров, безопасность детей, безопасность пешеходов, а также наличие вспомогательных систем безопасности.

В 2018 году лучшие автомобили были объявлены далеко не во всех классах. Это связано с тем, что в течение года было проведено недостаточно краш-тестов в том или ином классе, а значит оценка, по мнению представителей Euro NCAP, могла оказаться необъективной из-за недостатка конкурсантов.

Самым безопасным в классе малых семейных автомобилей был признан Mercedes-Benz A-класса, получивший 96% за защиту водителя и взрослых пассажиров, 91% — за защиту детей и 92% — за уровень безопасности, предоставляемый пешеходам. Устройства обеспечения безопасности автомобиля заработали во время тестов 75%.

Среди больших кроссоверов самым безопасным стал электрический Hyundai NEXO, работающий на топливных элементах. Производитель не раз заявлял, что в этом автомобиле собраны лучшие современные разработки. В результате за защиту взрослых кроссовер получил 94%, безопасность детей была оценена в 87%, а пешеходов — в 67%. Устройства обеспечения безопасности принесли в общую копилку 80%.

Автомобилем, признанным лучшим сразу в двух классах, стал гибридный Lexus ES 300h. Он является наиболее безопасным среди больших семейных автомобилей, а также среди гибридных и электрических. Седан показал себя во всей красе: за защиту взрослых пассажиров и водителя ES получил 91%, уровень защиты детей был оценен в 87%, а защита пешеходов заработала 90%. Работа устройств обеспечения безопасности получила 77%.

До сих пор в продаже есть автомобили, не получившие в краш-тестах Euro NCAP ни одной звезды.

В скором времени в России появится своя система краш-тестов, которая будет оценивать автомобили, выпускаемые именно для российского рынка, в актуальных комплектациях.

Фото: Euro NCAP