Audi подвели двигатели 2.0 TFSI. Объявлен отзыв

Компания Audi отзывает в России более 7 тысяч автомобилей с двигателями 2.0 TFSI, проданных в период с 2012 по 2017 годы.

Под отзывную кампанию Audi попало 7095 автомобилей моделей A4, А5, А6 и Q5, оснащенных двигателями 2.0 TFSI и купленных россиянами в период с 2012 года по 2017 год. Причиной отзыва стало возможное попадание влаги в электронные компоненты. В результате дополнительный насос охлаждающей жидкости может перегреться и выйти из строя. Кроме того, местами не исключены оплавления электронных компонентов.

Для устранения дефекта владельцам автомобилей, попавшим под отзывную кампанию, следует приехать в сервис ближайшего официального дилера Audi, где специалисты не только заменят дополнительный насос охлаждающей жидкости, но и обновят программное обеспечение блока управления двигателем. Все эти работы будут производиться бесплатно.

О необходимости ремонта владельцев дефектных Audi известят официальные представители компании по телефону или почте. Узнать о том, что автомобиль попал под отзыв, можно самостоятельно, сверив его VIN-код со списком кодов отзываемых машин, размещенным на сайте Росстандарта.

В России недавно отзывали Audi A4 и А5 из-за риска возгорания.

Летом Audi отзывала модель A3 из-за проблем с роботом.

Фото: Audi