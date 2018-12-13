В ноябре рынок автокредитов достиг рекордных 56,9 млрд рублей

Таким образом, в прошлом месяце автокредитов было выдано на 17,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года. За 10 месяцев с начала года банки дали гражданам в долг на автомобили почти полтриллиона рублей.

Сумма выданных в октябре 2018 года автокредитов стала рекордной за все время наблюдения за этим видом розничного кредитования — 56,9 млрд рублей. В январе — октябре 2018 года было выдано в общей сложности 485,4 млрд рублей, что на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (393,5 млрд руб.).

За десять месяцев этого года больше всего автокредитов (в денежном выражении) выдали в Москве (55,8 млрд руб.), Санкт-Петербурге (37,1 млрд руб.), Московской области (35,8 млрд руб.), Татарстане (21,7 млрд руб.) и Башкирии (19,4 млрд руб.).

Самыми скромными суммы автозаймов оказались в Ярославской (3,3 млрд руб.), Вологодской (3,3 млрд руб.), Кировской (3,3 млрд руб.), Липецкой (3,4 млрд руб.) и Пензенской (3,6 млрд руб.) областях.

Во всех регионах наблюдается положительная динамика, спада автокредитования нигде не отмечено. По динамике роста лидируют Омская (+56,8%), Кемеровская (+38,7%) и Свердловская (+37,9%) области. Скромную «прибавку» к прошлому году продемонстрировали Татарстан (+0,6%), Кировская (+1,5%), Нижегородская (+2,1%) и Белгородская (+2,3%) области.

Такие показатели говорят не только об увеличении спроса на автокредиты, напоминают в НБКИ. Удорожание импортных автомобилей и более четкое, чем раньше, управление кредитными рисками со стороны банков также сыграли свою положительную роль в увеличении объема автокредитов.

На сегодняшний день доля кредитных в общей массе новых легковых автомобилей составляет более 50%.

Количество просроченных автокредитов за год сократилось до 8%, «плохих» долгов становится все меньше.

Средний размер кредитов на покупку автомобиля в третьем квартале этого года вырос до 781 600 рублей, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2017-го.



Динамика объема выданных автокредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида кредитов) за 10 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, млрд руб.

По регионам Объем выданных автокредитов, 10 месяцев 2017, руб. Объем выданных автокредитов, 10 месяцев 2018, руб. Динамика, %

1 Москва 47 658 035 655 55 806 334 576 17,1 2 Санкт-Петербург 33 825 722 508 37 106 317 874 9,7 3 Московская область 31 148 289 771 35 819 280 673 15,0 4 Республика Татарстан 21 569 779 278 21 693 723 900 0,6 5 Республика Башкортостан 17 245 111 375 19 377 723 622 12,4 6 Краснодарский край 15 831 284 381 18 875 684 349 19,2 7 Свердловская область 12 246 248 051 16 891 277 635 37,9 8 Челябинская область 12 446 606 154 14 853 836 610 19,3 9 Самарская область 12 306 339 376 13 134 805 440 6,7 10 Ростовская область 11 935 531 188 12 628 473 439 5,8 11 Нижегородская область 12 268 127 727 12 526 720 583 2,1 12 Пермский край 10 808 496 814 11 813 302 188 9,3 13 Ленинградская область 8 824 169 053 9 821 185 156 11,3 14 Ханты-Мансийский АО — Югра 7 156 598 662 9 541 361 612 33,3 15 Ставропольский край 6 668 301 557 8 278 031 044 24,1 16 Воронежская область 6 301 753 155 7 424 363 331 17,8 17 Кемеровская область 5 156 939 102 7 154 090 592 38,7 18 Волгоградская область 6 472 971 024 6 811 831 982 5,2 19 Оренбургская область 5 246 393 136 6 537 951 038 24,6 20 Саратовская область 5 801 764 621 6 516 285 999 12,3 21 Удмуртская Республика 6 247 988 652 6 504 621 222 4,1 22 Красноярский край 4 626 891 103 5 867 765 888 26,8 23 Новосибирская область 4 473 673 399 5 776 722 641 29,1 24 Тульская область 4 482 066 693 5 693 284 706 27,0 25 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 4 164 970 439 5 323 758 989 27,8 26 Омская область 3 003 321 113 4 709 378 995 56,8 27 Иркутская область 3 574 868 883 4 393 114 821 22,9 28 Тверская область 3 710 559 773 4 322 046 443 16,5 29 Архангельская область 3 575 714 200 4 238 491 448 18,5 30 Ульяновская область 3 330 088 366 4 138 836 742 24,3 31 Владимирская область 3 484 183 511 4 022 108 447 15,4 32 Белгородская область 3 905 365 928 3 995 577 354 2,3 33 Калужская область 3 057 277 873 3 805 479 303 24,5 34 Рязанская область 3 605 858 568 3 714 838 282 3,0 35 Чувашская Республика 3 291 089 489 3 668 612 254 11,5 36 Пензенская область 3 063 020 609 3 605 861 680 17,7 37 Липецкая область 3 316 653 375 3 432 256 090 3,5 38 Кировская область 3 235 526 891 3 282 853 746 1,5 39 Вологодская область 3 039 626 156 3 260 094 664 7,3 40 Ярославская область 3 036 137 890 3 257 693 695 7,3

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