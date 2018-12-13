В ноябре рынок автокредитов достиг рекордных 56,9 млрд рублей

Сумма выданных в октябре 2018 года автокредитов стала рекордной за все время наблюдения за этим видом розничного кредитования — 56,9 млрд рублей. В январе — октябре 2018 года было выдано в общей сложности 485,4 млрд рублей, что на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (393,5 млрд руб.).
За десять месяцев этого года больше всего автокредитов (в денежном выражении) выдали в Москве (55,8 млрд руб.), Санкт-Петербурге (37,1 млрд руб.), Московской области (35,8 млрд руб.), Татарстане (21,7 млрд руб.) и Башкирии (19,4 млрд руб.).
Самыми скромными суммы автозаймов оказались в Ярославской (3,3 млрд руб.), Вологодской (3,3 млрд руб.), Кировской (3,3 млрд руб.), Липецкой (3,4 млрд руб.) и Пензенской (3,6 млрд руб.) областях.
Во всех регионах наблюдается положительная динамика, спада автокредитования нигде не отмечено. По динамике роста лидируют Омская (+56,8%), Кемеровская (+38,7%) и Свердловская (+37,9%) области. Скромную «прибавку» к прошлому году продемонстрировали Татарстан (+0,6%), Кировская (+1,5%), Нижегородская (+2,1%) и Белгородская (+2,3%) области.
Такие показатели говорят не только об увеличении спроса на автокредиты, напоминают в НБКИ. Удорожание импортных автомобилей и более четкое, чем раньше, управление кредитными рисками со стороны банков также сыграли свою положительную роль в увеличении объема автокредитов.
На сегодняшний день доля кредитных в общей массе новых легковых автомобилей составляет более 50%.
- Количество просроченных автокредитов за год сократилось до 8%, «плохих» долгов становится все меньше.
- Средний размер кредитов на покупку автомобиля в третьем квартале этого года вырос до 781 600 рублей, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2017-го.
Динамика объема выданных автокредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида кредитов) за 10 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, млрд руб.
|
|
По регионам
|
Объем выданных автокредитов,
10 месяцев 2017, руб.
|
Объем выданных автокредитов,
10 месяцев 2018, руб.
|
Динамика,
%
|
1
|
Москва
|
47 658 035 655
|
55 806 334 576
|
17,1
|
2
|
Санкт-Петербург
|
33 825 722 508
|
37 106 317 874
|
9,7
|
3
|
Московская область
|
31 148 289 771
|
35 819 280 673
|
15,0
|
4
|
Республика Татарстан
|
21 569 779 278
|
21 693 723 900
|
0,6
|
5
|
Республика Башкортостан
|
17 245 111 375
|
19 377 723 622
|
12,4
|
6
|
Краснодарский край
|
15 831 284 381
|
18 875 684 349
|
19,2
|
7
|
Свердловская область
|
12 246 248 051
|
16 891 277 635
|
37,9
|
8
|
Челябинская область
|
12 446 606 154
|
14 853 836 610
|
19,3
|
9
|
Самарская область
|
12 306 339 376
|
13 134 805 440
|
6,7
|
10
|
Ростовская область
|
11 935 531 188
|
12 628 473 439
|
5,8
|
11
|
Нижегородская область
|
12 268 127 727
|
12 526 720 583
|
2,1
|
12
|
Пермский край
|
10 808 496 814
|
11 813 302 188
|
9,3
|
13
|
Ленинградская область
|
8 824 169 053
|
9 821 185 156
|
11,3
|
14
|
Ханты-Мансийский АО — Югра
|
7 156 598 662
|
9 541 361 612
|
33,3
|
15
|
Ставропольский край
|
6 668 301 557
|
8 278 031 044
|
24,1
|
16
|
Воронежская область
|
6 301 753 155
|
7 424 363 331
|
17,8
|
17
|
Кемеровская область
|
5 156 939 102
|
7 154 090 592
|
38,7
|
18
|
Волгоградская область
|
6 472 971 024
|
6 811 831 982
|
5,2
|
19
|
Оренбургская область
|
5 246 393 136
|
6 537 951 038
|
24,6
|
20
|
Саратовская область
|
5 801 764 621
|
6 516 285 999
|
12,3
|
21
|
Удмуртская Республика
|
6 247 988 652
|
6 504 621 222
|
4,1
|
22
|
Красноярский край
|
4 626 891 103
|
5 867 765 888
|
26,8
|
23
|
Новосибирская область
|
4 473 673 399
|
5 776 722 641
|
29,1
|
24
|
Тульская область
|
4 482 066 693
|
5 693 284 706
|
27,0
|
25
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
4 164 970 439
|
5 323 758 989
|
27,8
|
26
|
Омская область
|
3 003 321 113
|
4 709 378 995
|
56,8
|
27
|
Иркутская область
|
3 574 868 883
|
4 393 114 821
|
22,9
|
28
|
Тверская область
|
3 710 559 773
|
4 322 046 443
|
16,5
|
29
|
Архангельская область
|
3 575 714 200
|
4 238 491 448
|
18,5
|
30
|
Ульяновская область
|
3 330 088 366
|
4 138 836 742
|
24,3
|
31
|
Владимирская область
|
3 484 183 511
|
4 022 108 447
|
15,4
|
32
|
Белгородская область
|
3 905 365 928
|
3 995 577 354
|
2,3
|
33
|
Калужская область
|
3 057 277 873
|
3 805 479 303
|
24,5
|
34
|
Рязанская область
|
3 605 858 568
|
3 714 838 282
|
3,0
|
35
|
Чувашская Республика
|
3 291 089 489
|
3 668 612 254
|
11,5
|
36
|
Пензенская область
|
3 063 020 609
|
3 605 861 680
|
17,7
|
37
|
Липецкая область
|
3 316 653 375
|
3 432 256 090
|
3,5
|
38
|
Кировская область
|
3 235 526 891
|
3 282 853 746
|
1,5
|
39
|
Вологодская область
|
3 039 626 156
|
3 260 094 664
|
7,3
|
40
|
Ярославская область
|
3 036 137 890
|
3 257 693 695
|
7,3
Фото: depositphotos.com
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