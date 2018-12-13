В Госдуме рассмотрели закон о такси: требования к извозчикам и агрегаторам ужесточат

Документ одобрен в первом чтении. Он регулирует деятельность не только самих таксистов, но и агрегаторов.

Госдума приняла в первом чтении проект закона о государственном регулировании работы такси и деятельности служб заказа легкового такси в РФ. В нем содержится сразу целый пакет нормативных актов. Так, разрешение на работу таксистом на конкретном транспортном средстве будет выдаваться на срок не менее 5 лет, и его водитель должен всегда иметь при себе.

Требование для автомобилей такси — цветографическая схема на боковых поверхностях кузова («шашечки»), оранжевый фонарь на крыше и таксометр в салоне. Требование, что автомобиль должен быть обязательно желтого цвета, отсутствует.

Юрлица и индивидуальные предприниматели должны использовать в качестве такси исключительно машины, допущенные к участию в дорожном движении, обеспечивать техобслуживание, ремонт и предрейсовый контроль технического состояния такси. Предусмотрен обязательный медосмотр водителей, а их водительский стаж должен быть не менее 3 лет.

Агрегаторов такси обяжут регистрироваться в региональных реестрах служб заказа такси, которые опубликуют на официальных сайтах профильных ведомств. Если это иностранная компания, то обязана работать через свою «дочку», зарегистрированную в соответствии с законодательством. Все заказы агрегатор обязан регистрировать на бумажном носителе или в электронном виде и хранить эти данные не менее 6 месяцев. Пассажиру обязаны сообщать номер заказа, госномер такси, цвет кузова, марку такси и фактическое время его подачи, следует из текста.

Законопроект запрещает передачу агрегаторами заказов перевозчикам, не имеющим разрешения на таксомоторную деятельность. В этом случае именно агрегаторы будут нести ответственность за ДТП, выплачивая пострадавшим компенсацию за причиненный вред.

Глава комитета по транспорту Евгений Москвичев отметил, что такси развивается, оно стало доступнее, но при этом не прописана ответственность тех, кто зарабатывает таким образом деньги. Он также считает, что в перспективе иностранцам нужно запретить управлять легковыми такси, наших водителей вполне хватает, передает ТАСС.

В Москве стали проверять наличие у таксистов отметки о техническом и медосмотре.

Яндекс.Такси начал отслеживать скорость автомобилей, выполняющих заказы через сервис, и обещает блокировать злостных нарушителей.

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