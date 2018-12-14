Ford поднял цены на Кугу и Мондео

Стоимость автомобилей Kuga и Mondeo увеличилась на 35 000 и 75 000 рублей, но это коснулось не всех комплектаций.

Ford Kuga
Ford Kuga

Ford > Kuga

Ford Mondeo
Ford Mondeo

Ford > Mondeo

Ford пересмотрел прайс-листы двух своих моделей: Kuga и Mondeo, причем у седана подорожали не все комплектации. Кроссовер стал дороже на 35 000 рублей, а Mondeo — на 75 000 рублей.

Кроссовер Ford Kuga теперь стоит от 1 511 000 до 2 139 000 рублей, пишет агентство «Автостат». Ford Mondeo, который продается в России только в кузове седан, стал дороже лишь в средних и топовых комплектациях. Начальные уровни оснащения, носящие названия Ambiente и Trend, не подорожали и по-прежнему продаются по цене от 1 442 000 до 1 499 000 рублей. В комплектациях Titanium, Business Edition и Titanium Plus седан стал дороже на 75 000 рублей и предлагается за сумму от 1 756 000 до 2 167 000 рублей.

Ранее увеличение стоимости автомобилей Ford было зафиксировано в октябре этого года и составило от 17 000 до 20 000 рублей.

Фото: Ford

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