Владельцу Лады Гранты удалось вернуть машину дилеру. Его долго уверяли: не так ездишь!

Эта история тянулась более трех лет, пока назначенная судом экспертиза не установила реальную причину поломок.

Гражданин Н. в апреле 2015 года приобрел у официального дилера «Иркутск-АВТОВАЗ» автомобиль Lada Granta за 431 800 рублей. Но радовался недолго: автомобиль, что называется, оказался несчастливым — поломки сыпались одна за другой. Мужчина был вынужден постоянно обращаться в автосервис, в том числе для устранения неисправностей рулевого управления, которые продолжали проявляться и после ремонта.

Измученный автовладелец обратился в дилерский центр с заявлением о расторжении договора купли-продажи, но там ему наотрез отказали.

Уже в суде представитель ответчика ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ» мотивировал свой отказ тем, что массовые поломки автомобиля, в том числе рулевого управления, результат... «ненадлежащей эксплуатации». Автомобиль используется в качестве учебного на учебном полигоне без твердого дорожного покрытия (ездит по грунтовому покрытию). Кроме того, его постоянно эксплуатируют на низких скоростях, что создает дополнительную нагрузку, на которую он не рассчитан. Да и вообще — при покупке автомобиля клиент должен был предупредить продавца, что приобретает его в качестве учебного транспортного средства, тогда бы ему объяснили, что такое использование может привести к поломке. Теперь же никаких претензий продавец не принимает, потому что клиент виноват сам.

Автовладельцу пришлось обращаться в суд, тот назначил автотехническую экспертизу, которая и установила, что:

«...имеющиеся в автомобиле неисправности, которые выражаются в самопроизвольном отказе работы электроусилителя рулевого управления при маневрировании автомобиля в режиме неуверенного вождения на предельной минимальной скорости, проявляются в виду самопроизвольного срабатывания тепловой защиты автомобиля и носят производственный характер», сообщает Свердловский районный суд города Иркутска.

Суд постановил договор купли-продажи расторгнуть, а с продавца взыскать 411 800 рублей за автомобиль; 6000 рублей — за проведение независимой экспертизы и 15 000 — за юридические услуги.

Владелица бракованного УАЗа Патриот приобрела его за 1 млн, а отсудила 2 млн рублей, на предложение мирно расторгнуть договор купли-продажи дилер никак не реагировал.

С другими судебными решениями можно ознакомиться по ссылке.

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