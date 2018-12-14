Владельцу Лады Гранты удалось вернуть машину дилеру. Его долго уверяли: не так ездишь!

Эта история тянулась более трех лет, пока назначенная судом экспертиза не установила реальную причину поломок.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Гражданин Н. в апреле 2015 года приобрел у официального дилера «Иркутск-АВТОВАЗ» автомобиль Lada Granta за 431 800 рублей. Но радовался недолго: автомобиль, что называется, оказался несчастливым — поломки сыпались одна за другой. Мужчина был вынужден постоянно обращаться в автосервис, в том числе для устранения неисправностей рулевого управления, которые продолжали проявляться и после ремонта.

Измученный автовладелец обратился в дилерский центр с заявлением о расторжении договора купли-продажи, но там ему наотрез отказали.

Уже в суде представитель ответчика ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ» мотивировал свой отказ тем, что массовые поломки автомобиля, в том числе рулевого управления, результат... «ненадлежащей эксплуатации». Автомобиль используется в качестве учебного на учебном полигоне без твердого дорожного покрытия (ездит по грунтовому покрытию). Кроме того, его постоянно эксплуатируют на низких скоростях, что создает дополнительную нагрузку, на которую он не рассчитан. Да и вообще — при покупке автомобиля клиент должен был предупредить продавца, что приобретает его в качестве учебного транспортного средства, тогда бы ему объяснили, что такое использование может привести к поломке. Теперь же никаких претензий продавец не принимает, потому что клиент виноват сам.

Автовладельцу пришлось обращаться в суд, тот назначил автотехническую экспертизу, которая и установила, что:

«...имеющиеся в автомобиле неисправности, которые выражаются в самопроизвольном отказе работы электроусилителя рулевого управления при маневрировании автомобиля в режиме неуверенного вождения на предельной минимальной скорости, проявляются в виду самопроизвольного срабатывания тепловой защиты автомобиля и носят производственный характер», сообщает Свердловский районный суд города Иркутска.

Суд постановил договор купли-продажи расторгнуть, а с продавца взыскать 411 800 рублей за автомобиль; 6000 рублей — за проведение независимой экспертизы и 15 000 — за юридические услуги.

Фото: depositphotos.com

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Отзывы о LADA Granta (18)

LADA 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Недорогой, надежный экономичный неприхотливый автомобиль

Недостатки:

Шумность, "парусность", качество отдельных комплектующих, демонстративное неуважение на дороге

Комментарий:

Покупал новую в конце 2012: норма 8кл трос кпп кондей за 320.Сейчас пробег 190т. Езжу примерно 35000 в год, не такси.Чек впервые загорелся на 60000, через полдня погас(датчик педали сцепления). Во второй раз на 100000(прогорел ВВ провод). Часто разбитые дороги и полная загрузка.Расход масла 500мл...

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