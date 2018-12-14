Хамка за рулем. Полицейских жалко!

Сотрудникам полиции остается только посочувствовать, ведь с такими «экземплярами» им порой приходится иметь дело.

Информации об этом инциденте немного, но суть в том, что, отдохнув в баре «Шансон», что находится на улице Молодой Гвардии в Кирове, корпулентная мадам села за руль. Собиралась ли она ехать или просто сидела и слушала песни Эдит Пиаф, история умалчивает. Но рядом оказались полицейские и вежливо попросили женщину выйти из автомобиля.

Далее следует занимательный диалог, из которого порой становится неясно, кто кого тут пытается вывести на чистую воду. Видеоролик разговора можно найти по ссылке, женщина не стесняется в выражениях, пересыпая свою речь отборным матом.

Колоритная хамка ничуть не боится полицейских — на их требования реагирует по принципу: лучшая защита — нападение. «Я выпивши, но не пьяная», — гордо заявляет она стражам порядка.

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Видео: YouTube