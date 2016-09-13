Первые фото новой Весты попали в Сеть

Снимки салона обновленной Лады Весты были опубликованы в Сети. Уже известно, что автомобиль появится в продаже в 2020 году.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Эскизы салона обновленной Весты были сделаны во время закрытой презентации, организованной для дилеров Лады, которая прошла в Санкт-Петербурге и была посвящена доработке модели.

Главной отличительной чертой салона будущей Весты станет большой тачскрин на центральной консоли, объединенный в единый блок с панелью управления климатической системой. В нише, расположенной ниже, появится беспроводная зарядка для гаджетов, пишет РГ. Изменится также облицовка дверей, центральный тоннель и даже рукоять рычага коробки передач. На изображении видна кнопка электронного стояночного тормоза, а также джойстик выбора режима движения Lada Ride Select. Следует отметить и рулевое колесо меньшего диаметра, за которым видна новая панель приборов.

Известно, что обновленный автомобиль получит японский вариатор Jatco JF015E. Также для заказа будут доступны Весты с 5-ступенчатой механикой и роботизированной коробкой передач. Гамма моторов будет состоять из 1,6-литрового двигателя мощностью 106 л.с. и 122-сильного агрегата объемом 1,8 литра. К этим моторам производства АВТОВАЗа добавится 1,6-литровый двигатель Nissan мощностью 114 л.с.

Первые фото новой Весты попали в Сеть

Фото: Youtube

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Отзывы о LADA Vesta (19)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Цена

Недостатки:

салон, качество КПП.

Комментарий:

Сел в салон и ужаснулся. Посадка водителя и высота торпеды напомнила мне молодость и москвич 2140. Это жесть просто. Да и тесно. Откровенно тесно. Так получилось, что до этого 8 лет отъездил на 2112. Очень нравилась машина. Потом получилось купить новую Opel Zafira. Сейчас пришло время менять маш...

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