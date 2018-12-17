Снимки салона обновленной Лады Весты были опубликованы в Сети. Уже известно, что автомобиль появится в продаже в 2020 году.

Эскизы салона обновленной Весты были сделаны во время закрытой презентации, организованной для дилеров Лады, которая прошла в Санкт-Петербурге и была посвящена доработке модели.

Главной отличительной чертой салона будущей Весты станет большой тачскрин на центральной консоли, объединенный в единый блок с панелью управления климатической системой. В нише, расположенной ниже, появится беспроводная зарядка для гаджетов, пишет РГ. Изменятся также облицовка дверей, центральный тоннель и даже рукоять рычага коробки передач. На изображении видна кнопка электронного стояночного тормоза, а также джойстик выбора режима движения Lada Ride Select. Следует отметить и рулевое колесо меньшего диаметра, за которым видна новая панель приборов.

Известно, что обновленный автомобиль получит японский вариатор Jatco JF015E. Также для заказа предложат Весты с 5-ступенчатой механикой и роботизированной коробкой передач. Гамма моторов будет состоять из 1,6-литрового двигателя мощностью 106 л.с. и 122-сильного агрегата объемом 1,8 литра. К этим моторам производства АВТОВАЗа добавится 1,6-литровый двигатель Nissan мощностью 114 л.с.

В Европе Lada Vesta считается самой современной моделью российского автобренда и эксперты ставят ее наравне с автомобилями местного производства.

В России объявлена отзывная кампания Вест, причиной которой стал неправильный цвет дисков запасных колес.

Фото: YouTube