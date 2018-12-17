Volkswagen отзывает 4320 кроссоверов из-за коротких замыканий

Под сервисную кампанию Volkswagen попали 4320 кроссоверов Tiguan, проданных в период с 2017 по 2018 годы.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Volkswagen проводит в России сервисную кампанию для кроссоверов Tiguan с кодом комплектации 3FJ, которые были куплены в 2017 и 2018 годах. Причиной отзыва стала влага, которая может проникать в светодиодный модуль эстетической подсветки панорамного люка автомобиля и вызывать там короткое замыкание.

Для исправления дефекта владельцам отзываемых автомобилей необходимо обратиться в сервис ближайшего официального дилера марки, где мастера устранят дефект абсолютно бесплатно. Для этого они проведут диагностику и установят два кабель-адаптера со встроенными предохранителями, которые уберегут светодиодный модуль от замыканий.

О необходимости явиться в сервис владельцев отзываемых кроссоверов известят официальные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте. Узнать о том, что ваш автомобиль попал под сервисную кампанию, можно самостоятельно, сверив VIN-код своей машины со списком кодов отзываемых Тигуанов, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Tiguan (12)

Volkswagen 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Стильный автомобиль ,дизель 2.0. пробег 1350 км ,по компьютору расход по трасее с пробками и движением по городам Рф 5.6 л.

Недостатки:

Бестолковый и маленький багажник,что не соответствует завленному производителем объему,ВЫП на трассе может сыграть злую шутку на обгоне,прежде чем обогнать .надо десять раз расчитать

Комментарий:

Все DSG заточены на экономию топлива.крайне надо быть предуссмотрительным и осторожным при обгоне на трассе.Выходя на обгон при кикдауне,DSG с 6 передачи переходит на на две ступени вниз и через 2 сек. уже опять 6-я передача.Ускорения нет,время и скорость по отношению к обгоняемому останавливаетс...

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