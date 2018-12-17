Volkswagen отзывает 4320 кроссоверов из-за коротких замыканий

Под сервисную кампанию Volkswagen попали 4320 кроссоверов Tiguan, проданных в период с 2017 по 2018 годы.

Volkswagen проводит в России сервисную кампанию для кроссоверов Tiguan с кодом комплектации 3FJ, которые были куплены в 2017 и 2018 годах. Причиной отзыва стала влага, которая может проникать в светодиодный модуль эстетической подсветки панорамного люка автомобиля и вызывать там короткое замыкание.

Для исправления дефекта владельцам отзываемых автомобилей необходимо обратиться в сервис ближайшего официального дилера марки, где мастера устранят дефект абсолютно бесплатно. Для этого они проведут диагностику и установят два кабель-адаптера со встроенными предохранителями, которые уберегут светодиодный модуль от замыканий.

О необходимости явиться в сервис владельцев отзываемых кроссоверов известят официальные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте. Узнать о том, что ваш автомобиль попал под сервисную кампанию, можно самостоятельно, сверив VIN-код своей машины со списком кодов отзываемых Тигуанов, опубликованным на сайте Росстандарта.

Сегодня стало известно, что новые Тигуаны стали дороже на сумму от 30 000 до 50 000 рублей.

В этом месяце Volkswagen уже объявлял об отзыве кроссоверов Tiguan, но по другой причине.

Фото: Volkswagen