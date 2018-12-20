BMW подняла цены на две новинки

Кроссовер BMW X7 и кабриолет BMW 8-й серии подорожали еще до поступления в продажу.

Две новинки BMW, которые должны поступить в продажу лишь в марте 2019 года, уже успели подорожать, причем сразу на сумму от 100 000 до 160 000 рублей. Это кроссовер BMW X7 и кабриолет BMW 8-й серии.

BMW X7, стоимость которого была объявлена в октябре, стал дороже на сумму от 100 000 до 130 000 рублей, пишет «Автостат». Примечательно, что произошло это еще до поступления кроссовера в автосалоны, то есть на этапе предзаказов. Теперь приобрести автомобиль можно минимум за 5 930 000 рублей. За эти деньги предлагается автомобиль с 249-сильным турбодизелем. Самая же мощная дизельная версия (400 л.с.) продается за 7 620 000 рублей. Стоимость бензиновой 340-сильной версии автомобиля составляет от 6 100 000 до 6 585 000 рублей.

Цены на кабриолет BMW 8-й серии были объявлены в ноябре, но их тоже успели пересмотреть, увеличив на 160 000 рублей. Напомним, что машина будет продаваться в единственной комплектации М850i xDrive, оснащаемая 530-сильным бензиновым двигателем V8 объемом 4,4 литра. Стоимость кабриолета теперь — 9 270 000 рублей.

Компания BMW совершила революционную вещь: разработала универсальную платформу, пригодную для создания любых автомобилей с любыми типами двигателей. Теперь электромобили и бензиновые версии смогут собираться на одном конвейере.

О том, что собой представляет новый кроссовер BMW X7, можно узнать здесь.

Фото: BMW