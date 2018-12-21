Задержана банда угонщиков премиальных автомобилей

Рейтинги регионов по количеству новых и подержанных автомобилей на 1000 жителей По количеству проданных новых машин на тысячу жителей лидирует Санкт-Петербург, по подержанным лидер — Приморский край. Mitsubishi меняет облик дилеров марки На территории всей страны стартовал давно откладывавшийся ребрендинг дилерской сети Mitsubishi. В ближайшее время все 104 центра на территории РФ получат новый облик. Такой же, как у первого перезапущенного сегодня официально ДЦ «Рольф Юг». Михаэль Шумахер идет на поправку, он больше не прикован к постели Прославленный гонщик пять лет назад во время катания на горных лыжах получил черепно-мозговую травму. Семья не любит рассказывать о состоянии здоровья Шуми, но недавно в СМИ все же просочилась кое-какая информация.