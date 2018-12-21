Задержана банда угонщиков премиальных автомобилей

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Красногорск задержаны участники группы, специализирующейся на кражах автомашин премиум-класса на территории Московского региона. Установлено, что злоумышленники с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похищали автомобили иностранного производства, которые находились в подземных паркингах либо возле жилых домов. Всего было похищено семь автомобилей, ущерб превысил 20 млн рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские задержали четверых мужчин от 29 до 38 лет, один из которых находился в федеральном розыске за аналогичное преступление. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Во время обыска в подмосковном коттедже обнаружены два краденных автомобиля, приспособления для взлома охранных систем и запуска двигателей, прибор для подавления GSM-сигнала и личные вещи потерпевших.
- Согласно рейтингу страховых компаний, самыми угоняемыми автомобилями в России стали Toyota Camry и Hyundai Solaris.
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Видео: YouTube
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