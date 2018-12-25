Из-за выезда на встречную полосу погибли 6 человек

Сегодня в Кавказском районе Краснодарского края произошло страшное ДТП, в котором погибли пятеро взрослых и один ребенок. Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения. Произошло это умышленно или случайно — неизвестно, так как оба водителя и все пассажиры погибли на месте.
«В дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. По предварительным данным, на 115-м километре автодороги Темрюк — Краснодар — Ставрополь 37-летний водитель автомобиля ГАЗ-31105 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Peugeot Boxer под управлением 43-летнего водителя», — говорится в сообщении ГУ МВД Краснодарского края.
Всего погибло шесть человек: оба водителя, три пассажира Волги и ребенок, ехавший в автомобиле Peugeot.
По факту ДТП проводится проверка, полицейские разыскивают свидетелей аварии, которые смогли бы прояснить обстоятельства трагедии.
- С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.
Фото, видео: ТАСС/МЧС России
Читать комментарии