FAW рассказала о начале продаж кроссовера Besturn X40

Компактный кроссовер обещали привезти в Россию еще в декабре этого года, но потом сроки сдвинулись.

Теперь, согласно плану компании, продажи FAW Besturn X40 в России начнутся в апреле-мае 2019 года. В Китае автомобиль продается с 2017 года. На российском рынке кроссовер будет представлен с бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 108 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-ступенчатой автоматической коробкой последнего поколения производства японской компании Aisin.

Уже в базе Besturn X40 оснащен боковыми подушками безопасности, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, задними датчиками парковки, креплением Isofix, системой контроля давления в шинах, развлекательно-информационной системой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и многим другим.

Производитель среди основных конкурентов на российском рынке видит модели Changan CS35 и Chery Tiggo 3.

Сейчас в нашей стране FAW представлен среднеразмерным кроссовером Besturn Х80 в трех комплектациях. Официально в компании это не комментируют, но китайский производитель также теперь делает ставку на кроссоверы, и в обозримом будущем седаны и хэтчбеки в линейке не появятся.

По итогам 11 месяцев 2018 года продажи FAW в России составили 1308 единиц, но в следующем году в планах компании реализовать уже 2,2 тыс. авто, в том числе за счет вывода на российский рынок модели FAW Besturn X40.

В Поднебесной внедорожник предлагают по цене, эквивалентной 697 тыс. рублей.

Китайцы хотят создать в Приморском крае СП по производству автомобилей.

На вторичном рынке самым популярным брендом оказался Chery. Автомобилям FAW в Топ-10 досталось лишь 6-е место.



Фото: FAW