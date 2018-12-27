Чиновники потратят 400 млн рублей на корейские автомобили

В Управделами президента 400-миллионный тендер объясняют желанием сэкономить, отказавшись от дорогих европейских автомобилей.

Плановая замена автомобилей чиновников на новые обойдется бюджету страны в 400 млн рублей. В Управделами президента РФ указывают на то, что при этом планируется закупить более дешевые автомобили корейского производства вместо дорогих немецких.

«Управление делами президента, выполняя указ президента об обеспечении транспортным обслуживанием органов государственной власти — администрации президента, Совета Федерации, Госдумы, Правительства РФ и других учреждений и федеральных чиновников, проводит плановую замену дорогостоящих автомобилей европейских моделей на более дешевые — в 2,5 раза дешевле автомобили марки корейского производства», — приводит «Интерфакс» полученный от официального представителя Управделами президента Елены Крыловой комментарий.

Этот комментарий был дан в ответ на ряд сообщений в СМИ о двух тендерах на закупку автомобилей. Размещенный 24 декабря тендер предполагает закупку 78 машин марки Genesis на сумму 194 млн рублей (по 2 487 179 рублей за автомобиль). Второй тендер, от 25 декабря на «Поставку автомобилей представительского и бизнес-класса», гласит, что чиновникам нужно еще 63 машины любой марки, за которые из бюджета будет заплачено 132 785 100 рублей (по 2 107 700 за каждый) и еще 15 транспортных средств на сумму 67 214 895 рублей (по 4 480 993 рубля за штуку).

Сегодня стоимость автомобилей Genesis в России составляет от 1 999 000 рублей за самую простую модель G70 до 5 975 000 за топовый G90. В модельном ряду компании есть также более дорогой G90 L с удлиненным кузовом. К слову, Audi A4, с которым конкурирует G70, стоит так же — от 2 млн рублей. Audi A8, конкурирующий с G90, стоит 6 млн рублей.

Из-за слишком большого автопарка жены чиновник лишился занимаемого поста.

Советские чиновники тоже ездили на дорогих автомобилях. Например, на ГАЗ-13, именуемом Чайкой.

Фото: Genesis