В ожидании чуда: рождественская сказка от Lamborghini

Италия, магазин игрушек, в него заходят родители с маленькими мальчиками, но уже достаточно взрослыми для того, чтобы понимать, что не Санта Клаус приносит им подарки на Рождество, их покупают им мамы и папы. Все дети просят игрушечную модель Lamborghini, но, увы, такие машинки уже распроданы...

Обходительный продавец предлагает посмотреть другие машины, тоже хорошие, в ярких упаковках и любого цвета, какой только не пожелаешь. И таким образом он уговаривает почти всех. Остается только один очень упорный мальчик, который не хочет другую машинку, он мечтает только о Ламборгини!

В аннотации к ролику говорится, что комания искала Lamborghini Real Lover (настоящего ценителя), который действительно мог бы показать невероятную страсть к знаменитым итальянским суперкарам. Поиск окончен, упорство вознаграждено — заветный автомобиль малыш получает из рук заводского водителя-испытателя Lamborghini Марко Мапелли.

Понятно, что это мастерски сделанная реклама марки, но удивление и радость на лице ребенка вполне искренние: все-таки в Рождество чудеса случаются?

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Видео: YouTube/ Lamborghini