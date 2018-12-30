Транспортный коллапс в Москве: затопило один из туннелей

Из-за разлива воды полностью заблокировано движение в Тушинском туннеле. Власти города призывают водителей не пользоваться и другим туннелем — Волоколамским.

Из-за просадки грунта прорвало дамбу на Канале им. Москвы. Это привело к затоплению Тушинского туннеля. Воды оказалось так много, что сотрудники МЧС и ГИБДД приняли решение перекрыть движение в обе стороны. При этом, по состоянию на 12:00, вода продолжает прибывать.

На месте аварии создан оперативный штаб из сотрудников ГИБДД, ЦОДД и МЧС. Все три организации призывают водителей объезжать не только Тушинский туннель, но и Волоколамский, дабы избежать полного паралича движения в районе.

Местные жители говорят, что небольшое количество воды в туннель с дамбы попадало и ранее, но власти города не предпринимали никаких действий.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС, АГН «Москва»

Видео: YouTube / Life