Ford может закрыть заводы в России

Из-за растущих убытков Ford намерен закрыть часть заводов в Европе и сократить тысячи рабочих мест.

Бизнес Форда в Европе требует реорганизации. Об этом заявил президент Ford of Europe Стивен Армстронг. Меры, которые будут приняты в 2019 году, должны помочь компании восстановить свой бизнес в регионе и вернуться к прибыльности.

«Мы предпринимаем решительные действия для преобразования бизнеса Ford в Европе. Мы будем инвестировать в транспортные средства, услуги, сегменты и рынки, которые гарантируют долгосрочный устойчивый прибыльный бизнес», — говорит топ-менеджер компании.

Проще говоря, речь идет о сокращении заводов, рабочих мест и об упрощении модельного ряда Ford, из которого может исчезнуть ряд моделей. Например, в августе закроется завод в Бордо, выпускающий автоматические коробки передач, штаб-квартиры Ford UK и Ford Credit объединяться в одну и переедут в Дантон. Но основное внимание будет уделено анализу деятельности компании в России, где автомобили Ford собираются сразу на трех заводах: во Всеволожске, Елабуге и Набережных Челнах. Какие из этих предприятий могут закрыться, пока неизвестно. Но скорее всего, количество выпускаемых в России моделей сократится, а это, в свою очередь, отразится и на полноте представленного в нашей стране модельного ряда, так как ввозить снятые с производства машины из других стран может оказаться невыгодным.

Что касается коммерческой техники Ford, то производству ее на территории России может помочь новый партнер компании — концерн Volkswagen.

Тем временем Минпромторг РФ придумал новую систему оценки локализации по балльной системе. Требования станут жестче, и некоторые предприятия рискуют остаться без льгот.

Фото: Grahame Jenkins on Unsplash